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金寧產業道路士兵騎機車趕回營區 路口相撞轎車重傷昏迷

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣金寧鄉前厝路段昨日下午5時40分許，發生一起小客車與機車碰撞事故，造成黃姓機車騎士頭部及身體重創、當場昏迷，目前仍在金門醫院加護病房接受緊急救治。據了解，黃為現役軍人，當時他正要趕回營區，沒想到在距離不到200公尺就出事。

據警方調查，事故地點位於前厝50號附近的產業道路，當時翁男駕駛小客車，沿產業道路由東往西方向直行、朝金城市區行駛，與黃姓男子的機車發生碰撞。警方到場後對翁男實施酒測，結果顯示並無飲酒情形，肇事原因仍由金城分局進一步釐清中。

據了解，年約28歲的黃姓士兵疑似趕返部隊途中，不慎直撞上翁男駕駛的車輛，導致頭部與身體多處受創並當場昏迷。事故發生後，金門縣消防隊人員迅速到場，將傷者送往金門醫院搶救。

金城分局指出，事故發生路段為施工中、無交通號誌的交叉產業道路，現場視線不佳，加上該類無號誌路口在金門地區相當常見，為民眾與軍人通勤常用路線，潛藏不少交通風險。警方呼籲，行經此類無號誌交叉口時，駕駛人應格外留意周邊車況，遵守路口標誌與標線，並務必減速慢行、注意禮讓，以避免意外發生。

金門縣金寧鄉前厝地區昨日下午發生一起自小客車與普重機車碰撞事故，造成機車騎士頭部及身體重創、當場昏迷。圖/民眾提供
金門縣金寧鄉前厝地區昨日下午發生一起自小客車與普重機車碰撞事故，造成機車騎士頭部及身體重創、當場昏迷。圖/民眾提供
金門縣金寧鄉前厝地區昨日下午發生一起自小客車與普重機車碰撞事故，機車毀損嚴重。圖/民眾提供
金門縣金寧鄉前厝地區昨日下午發生一起自小客車與普重機車碰撞事故，機車毀損嚴重。圖/民眾提供

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