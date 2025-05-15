金寧產業道路士兵騎機車趕回營區 路口相撞轎車重傷昏迷

金門縣金寧鄉前厝路段昨日下午5時40分許，發生一起小客車與機車碰撞事故，造成黃姓機車騎士頭部及身體重創、當場昏迷，目前仍在金門醫院加護病房接受緊急救治。據了解，黃為現役軍人，當時他正要趕回營區，沒想到在距離不到200公尺就出事。

據警方調查，事故地點位於前厝50號附近的產業道路，當時翁男駕駛小客車，沿產業道路由東往西方向直行、朝金城市區行駛，與黃姓男子的機車發生碰撞。警方到場後對翁男實施酒測，結果顯示並無飲酒情形，肇事原因仍由金城分局進一步釐清中。

據了解，年約28歲的黃姓士兵疑似趕返部隊途中，不慎直撞上翁男駕駛的車輛，導致頭部與身體多處受創並當場昏迷。事故發生後，金門縣消防隊人員迅速到場，將傷者送往金門醫院搶救。