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金寧產業道路士兵騎機車趕回營區 路口相撞轎車重傷昏迷
金門縣金寧鄉前厝路段昨日下午5時40分許，發生一起小客車與機車碰撞事故，造成黃姓機車騎士頭部及身體重創、當場昏迷，目前仍在金門醫院加護病房接受緊急救治。據了解，黃為現役軍人，當時他正要趕回營區，沒想到在距離不到200公尺就出事。
據警方調查，事故地點位於前厝50號附近的產業道路，當時翁男駕駛小客車，沿產業道路由東往西方向直行、朝金城市區行駛，與黃姓男子的機車發生碰撞。警方到場後對翁男實施酒測，結果顯示並無飲酒情形，肇事原因仍由金城分局進一步釐清中。
據了解，年約28歲的黃姓士兵疑似趕返部隊途中，不慎直撞上翁男駕駛的車輛，導致頭部與身體多處受創並當場昏迷。事故發生後，金門縣消防隊人員迅速到場，將傷者送往金門醫院搶救。
金城分局指出，事故發生路段為施工中、無交通號誌的交叉產業道路，現場視線不佳，加上該類無號誌路口在金門地區相當常見，為民眾與軍人通勤常用路線，潛藏不少交通風險。警方呼籲，行經此類無號誌交叉口時，駕駛人應格外留意周邊車況，遵守路口標誌與標線，並務必減速慢行、注意禮讓，以避免意外發生。
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