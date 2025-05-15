影／送竹北AI園區設備超高…貨車卡涵洞口 警急交管疏導

一輛貨車今天上午9時許行經新竹縣竹 北市 嘉勤北路與嘉仁街口 涵洞 ，不慎卡在洞口，警方調查，疑似未注意限高標示，貨車頭順利通過涵洞，但因車上運載貨物太高，整輛車當場卡在涵洞入口，動彈不得。警方現場指揮，並開放單向通行，疏導車流。

據了解，該路段涵洞標示明確為限高3.8公尺，該貨車運載AI園區廠商欲安裝的電梯主機機殼，但因貨物超過限高標準，進入涵洞後車體後段卡在入口，導致無法前進。該司機也表示，因從基隆來，對本地路況不熟，目前已將輪胎放氣中，等待高度降低後駛出。

由於該涵洞位處車流頻繁要道，也是前往AI園區的重要通道，該貨車卡住事件，也造成許多上班族不便，只能繞道或逆向通行。