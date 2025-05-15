影／送竹北AI園區設備超高…貨車卡涵洞口 警急交管疏導
據了解，該路段涵洞標示明確為限高3.8公尺，該貨車運載AI園區廠商欲安裝的電梯主機機殼，但因貨物超過限高標準，進入涵洞後車體後段卡在入口，導致無法前進。該司機也表示，因從基隆來，對本地路況不熟，目前已將輪胎放氣中，等待高度降低後駛出。
由於該涵洞位處車流頻繁要道，也是前往AI園區的重要通道，該貨車卡住事件，也造成許多上班族不便，只能繞道或逆向通行。
竹北市民代表游雅婷提醒，用路人行經嘉勤北路、嘉仁街口涵洞時，應特別注意現場交管指示，建議大型車輛提早改道，避免重演類似事故。她也呼籲駕駛人務必遵守限高標示，確保通行安全，共同維護市區道路秩序。
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