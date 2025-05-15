台中2男公園談判濺血 西瓜刀回砍他四肢…手掌骨折、肌腱斷

台中陳姓、林姓男子因債務糾紛，一大早5點多約在南區南平公園談判，但講沒幾句就破裂，林先持西瓜刀砍傷陳，陳反擊後再撿刀報復，甚至殺紅眼砍殺林四肢、臀部，手掌也被砍到骨折、肌腱斷裂，檢方偵結依殺人未遂罪嫌起訴2人。

檢警調查，陳男、林男因債務今年2月11日清晨5點多相約在南區福新街的南平公園前談判，陳事前準備1支鋁製球棍，並找來翁姓、楊姓友人作伴。

未料雙方到場談判破裂，林男就拿西瓜刀朝對方砍，陳中刀後拿防狼噴霧劑、鋁棒反擊，友人也加入將林男推倒，陳見狀再撿掉在地上的西瓜刀朝林猛砍，造成他四肢、臀部都有開放性傷口，左手掌也被砍到骨折、肌腱斷裂。

林男因殺紅眼，同行友人怕鬧出人命趕緊上前制止才停手，林男被砍到全身是血，還得自行報案經送醫搶救撿回一命。

檢方訊時，陳男坦承因債務糾紛，他先遭林砍傷後，因氣憤才撿掉在地上的刀朝林揮砍，林也自述衝突、遇害過程，另在場2名友人均指證歷歷。

由於警方當時也依妨害秩序攜帶凶器聚眾鬥毆罪嫌移送，但檢方查，本次衝突對象僅陳男、林男2人，時間為清晨5點多在公園外側，依監視器畫面周圍無其他民眾，並未波及、蔓延他人，難認有使他人因該衝突感到恐懼不安，不成立該罪。