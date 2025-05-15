影／卡路緣重踩油門 板橋車暴衝下停車場撞倒汽機車
新北市莊姓男子昨晚開車進社區停車場，疑前輪卡路緣重踩油門，導致汽車暴衝進地下停車場，撞倒4輛機車及地下地車場2輛汽車，現場一片凌亂，所幸莊男及同車女友僅輕傷，也未波及路人受傷，確實事故原因有待警方調查釐清。
新北市莊姓男子（32歲）昨晚9時許，開車載女友丁姓女子（29歲）返回板橋區文聖街住處，正準備右轉開進社區停車場，疑前輪沒有抓好距離卡到路緣，莊男重踩油門，導致汽車一路暴衝進地下停車場，撞倒4輛機車及地下地車場2輛汽車，現場一片凌亂。
所幸驚魂未定的莊男及丁姓女友2人僅輕微擦挫傷，目擊民眾協助報案，2人沒有受困，未送醫。莊男酒測值為零，海山警分局文聖所及交通分隊獲報派員到場，現場依規定拍照、測繪並調閱監視器影像，這起車禍僅車損，無波及其他人，確實事故原因由警方進一步調查釐清。
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