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影／基隆5歲男童疑遭父悶死…臉大量出血、頸有勒痕 警查扣棉被、枕頭

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

45歲簡姓男子與妻子分居，他把5歲兒子接回家中同住，但一直沒有送回妻子處，簡妻和男童的外婆心急如焚昨晚到簡男住處了解，沒想到發現倒臥床上，送醫不治。檢警採證查扣棉被、枕頭，初步了解疑被悶死，已報請檢方相驗。

仁愛區德厚里長莊育超說，發生這樣的事情真的很震驚，也很難過，「大人的事，不管怎麼樣都不應該對孩子下手。」現在兒少的問題社會這麼重視，沒想到在基隆又發生男童被殺害致死，涉嫌動手的還是父親，會全力協助後續處理。

莊育超表示，該家庭並不是弱勢或關懷家，平時都很正常，只知父母分居後雙方都要小孩，因此會互相接去同住，到底發生什麼事，目前檢警處理中。

檢警採證查扣棉被、枕頭，初步了解疑被悶死，已報請檢方相驗。檢警表示，男童被發現時倒臥床上，臉部有血，且還有疑似屍斑，送醫不治。男童脖子疑有勒痕，還要釐清是否有被掐脖子情況，懷疑被害時，男童意識可能清醒，還要進一步釐清。

警方調查，簡男疑開資源回收車駕駛，男童母親4月有申請家暴令，遭簡男力相向，但家暴令尚未核下來，目前分居，男童在父母間住處居住，一住會住多天，再由簡父送回給妻子住處。

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基隆五歲童疑遭悶死臉大量出血，警方查扣棉被、枕頭。記者游明煌／翻攝
基隆五歲童疑遭悶死臉大量出血，警方查扣棉被、枕頭。記者游明煌／翻攝

妻子 家暴 虐童

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