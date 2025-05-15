基隆父母分居5歲男童疑吵鬧遭家暴父殺死 母接不到兒回家崩潰

基隆市仁愛區傳出一名5歲男童遭父親簡姓男子殺害致案案，男童父今天凌晨到案時情緒相當冷靜，坦承行凶「是我殺的」，疑因男童吵鬧，慘遭家暴男毒手，行凶後逃逸。

警方今天凌晨到男童住處採證，將男童房間沾血棉被、衣物等證物帶回警局。男童母親情緒崩潰大哭，直到今天凌晨2時多，才由家人陪同到第一警分局製作筆錄，泣不成聲。

案發社區大樓警衛表示，對簡男沒有特別暴力的印象。其他住戶表示，男童很乖，有時會來住，沒有太多印象，對簡男會殺害自己骨肉都表示難以置信。

警方說，簡男行凶後騎機車逃逸，在附近街頭到處閒晃，警方是在街頭逮獲，簡男到案後情緒表現相當冷靜，並坦承行凶。警方正釐清行凶動機。

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