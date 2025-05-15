聽新聞
0:00 / 0:00
基隆父母分居5歲男童疑吵鬧遭家暴父殺死 母接不到兒回家崩潰
基隆市仁愛區傳出一名5歲男童遭父親簡姓男子殺害致案案，男童父今天凌晨到案時情緒相當冷靜，坦承行凶「是我殺的」，疑因男童吵鬧，慘遭家暴男毒手，行凶後逃逸。
警方今天凌晨到男童住處採證，將男童房間沾血棉被、衣物等證物帶回警局。男童母親情緒崩潰大哭，直到今天凌晨2時多，才由家人陪同到第一警分局製作筆錄，泣不成聲。
案發社區大樓警衛表示，對簡男沒有特別暴力的印象。其他住戶表示，男童很乖，有時會來住，沒有太多印象，對簡男會殺害自己骨肉都表示難以置信。
警方說，簡男行凶後騎機車逃逸，在附近街頭到處閒晃，警方是在街頭逮獲，簡男到案後情緒表現相當冷靜，並坦承行凶。警方正釐清行凶動機。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言