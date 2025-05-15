快訊

藝人閃兵拿「假病歷」 律師分析1罪涉嫌機率不低

基隆5歲童臉大量出血疑遭虐送醫不治 父行凶逃逸被逮

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆5歲童臉大量出血疑遭虐送醫不治 父行凶逃逸被逮

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市消防局昨晚獲報仁愛區一棟民宅一名5歲男童創傷需要救護，消防人員送醫前已無呼吸心跳，臉上有瘀傷及大量出血，疑遭虐，搶救1小時後不治。男童父親逃逸，警方連夜追緝，今天凌晨逮獲，坦承殺死自己5歲兒子。

消防昨晚9點38分接獲警方轉報，仁愛區一棟民宅一名5歲男童創傷需要救護，消防人員與警方到達現場後搶救送醫，但到院前OHCA（到院前沒有生命跡象），消防人員發現疑似有屍斑，男童臉部有大量出血，經送往長庚醫院急救到昨晚11時時宣告不治。

警方懷疑受虐，立即展開調查，但找不到男童父親，已逃逸無蹤 ，警方立即追緝，2小時後，今天凌晨1時將男童父逮捕到案，他坦承行凶殺害自己兒子。

男童被發現時躺在臥室，滿臉鮮血，小男童的父親不在屋內，母親傷心欲絕大哭，鄰居發現後報案，隨後消防人員趕到現場，將滿臉是血的小童男送醫急救，仍告不治。

警方初步調查，男童死亡的地方是父親居住處，男童父因暴力對妻子，妻子4月申請家暴令，但尚未核下。夫妻目前處分居狀態，5歲男童平時住母親家與外婆家，但偶爾父會來接走同住。

男童母昨晚因一直等不到父送小朋友回家娘家，打給男童父一直未接，男童母才趕至男童父住處，未料發生憾事，目前由警方調查處理中。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

基隆5歲童臉大量出血疑遭虐送醫不治，父行凶逃逸被逮，警方採證帶回。記者游明煌／翻攝
基隆5歲童臉大量出血疑遭虐送醫不治，父行凶逃逸被逮，警方採證帶回。記者游明煌／翻攝

家暴 虐童

延伸閱讀

新北校園命案 死者父親盼高院給被害人公平審判

台中社區住宅火警3人受困 警消撲滅救出幸無傷亡

聯電創辦人曹興誠批低等爬蟲類思維 林沛祥反擊：遺憾、德不配位

台法合辦國際防災交流 促升國際港灣防救災韌性

相關新聞

基隆父母分居5歲男童疑吵鬧遭家暴父殺死 母接不到兒回家崩潰

基隆市仁愛區傳出一名5歲男童遭父親簡姓男子殺害致案案，男童父今天凌晨到案時情緒相當冷靜，坦承行凶「是我殺的」，疑因男童吵...

基隆5歲童臉大量出血疑遭虐送醫不治 父行凶逃逸被逮

基隆市消防局昨晚獲報仁愛區一棟民宅一名5歲男童創傷需要救護，消防人員送醫前已無呼吸心跳，臉上有瘀傷及大量出血，疑遭虐，搶...

涉挪公款裝潢私宅遭起訴背信 國泰航工會理事長批資方栽贓

國泰航空台灣分公司產業工會理事長任睦杉，被控擔任職工福委會主委時未徵詢員工意見或討論，將自己購買的淡水毛坯屋，決議作為職...

交車前…300多萬全新BMW休旅車遭貨車攔腰撞 這下「慘了」

宜蘭一輛市價300多萬元的全新BMW X3休旅車才掛牌沒多久，今天要開回車廠交車，卻在行經純精路轉彎時遭貨車攔腰撞上，造...

嘉義某議員家族冷凍工廠火警 濃煙竄天爆炸聲驚動居民

嘉義縣新港鄉溪北村一處廢棄工廠今天下午5點多發生火警，附近居民疑似聽到爆炸聲音，連忙跑出門查看，火勢猛烈濃煙竄天，嘉義縣...

橫行桃竹苗破車窗大盜抓到竟是6旬賊 一舉破5竊案

桃園市中壢區文化公園周邊，3天內發生2件砸破車窗竊盜車內財物案，引起民眾質疑治安惡化，中壢分局專案小組調閱上百支監視器比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。