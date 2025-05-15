基隆5歲童臉大量出血疑遭虐送醫不治 父行凶逃逸被逮

基隆市消防局昨晚獲報仁愛區一棟民宅一名5歲男童創傷需要救護，消防人員送醫前已無呼吸心跳，臉上有瘀傷及大量出血，疑遭虐，搶救1小時後不治。男童父親逃逸，警方連夜追緝，今天凌晨逮獲，坦承殺死自己5歲兒子。

消防昨晚9點38分接獲警方轉報，仁愛區一棟民宅一名5歲男童創傷需要救護，消防人員與警方到達現場後搶救送醫，但到院前OHCA（到院前沒有生命跡象），消防人員發現疑似有屍斑，男童臉部有大量出血，經送往長庚醫院急救到昨晚11時時宣告不治。

警方懷疑受虐，立即展開調查，但找不到男童父親，已逃逸無蹤 ，警方立即追緝，2小時後，今天凌晨1時將男童父逮捕到案，他坦承行凶殺害自己兒子。

男童被發現時躺在臥室，滿臉鮮血，小男童的父親不在屋內，母親傷心欲絕大哭，鄰居發現後報案，隨後消防人員趕到現場，將滿臉是血的小童男送醫急救，仍告不治。

警方初步調查，男童死亡的地方是父親居住處，男童父因暴力對妻子，妻子4月申請家暴令，但尚未核下。夫妻目前處分居狀態，5歲男童平時住母親家與外婆家，但偶爾父會來接走同住。

男童母昨晚因一直等不到父送小朋友回家娘家，打給男童父一直未接，男童母才趕至男童父住處，未料發生憾事，目前由警方調查處理中。

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