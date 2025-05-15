涉挪公款裝潢私宅遭起訴背信 國泰航工會理事長批資方栽贓

國泰航空台灣分公司產業工會理事長任睦杉，被控擔任職工福委會主委時未徵詢員工意見或討論，將自己購買的淡水毛坯屋，決議作為職工休閒會館、裝潢成豪宅。檢方二度不起訴，高檢署發回續查，台北地檢署第三度偵查依背信罪起訴任男，不法所得一○六○萬餘元宣告沒收。

任睦杉昨表示，從二○○三年擔任國泰航空福委會主委迄今，當初是勞方揭發公司掏空行為，資方卻安排五名員工設局，變成他掏空，根本是栽贓勞工。這次起訴就讓一切爭議到法院釐清，將請求法院要求公司、資方提交相關文件。

起訴指出，福委會歷年結餘款至二○一五年底為止為一八一○萬四五八九元，任男未曾向國泰航空員工徵詢或討論，利用其勞工代表派多數優勢通過決議，租場地當成休閒會館，且隱瞞地點直到他買下淡水毛坯屋，開會決議裝潢工程費五百至六百萬元，又與廠商簽裝潢合約，先後從福委會動支裝潢款七二一萬一五一四元，將毛坯屋裝潢至美輪美奐。

任男將房屋當成產業工會辦公室使用，向福委會收租金共九十四萬八千元。另以接送員工到休閒休館為由，決議通過買車，將二四五萬元七人座車登記自己名下。

檢方認為，此案決策過程付之闕如，無脈絡可循，二○一五年十二月突決議設置職工休閒會館，又在無使用需求相關計算基礎下，二○一六年決議裝潢費用，同日確認職工休閒會館經營管理方針是為提供員工交流放鬆、在職訓練與第二專長培育、勞工教室、才藝教室、會議等，形同「先射箭後畫靶」。

此案檢方二度不起訴，第三度偵查後認為任男涉犯背信罪。檢方統計，裝潢款、租金、購車款等不法所得共一○六○萬九五一四元。