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有詐欺非貪汙 許智信改判4年10月

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

宜蘭縣前公共造產專員許智信被控詐欺、貪汙六千五百萬元，宜蘭地方法院依貪汙治罪條例利用職務詐取財物十罪、詐欺取財七罪判十二年徒刑，沒收五千七百萬不法所得。台灣高等法院認定不構成貪汙，全以詐欺取財罪論斷，刑度減為四年十月。

五十三歲許智信二○二○年二月至二○二三年九月間，受宜蘭縣公共造產基金僱用擔任業務員、管理員及專員，負責推展公共造產，支援縣長室基層服務，對外宣稱縣長林姿妙秘書、助理，陪同林姿妙參與基層活動。

許二○二一年六月至二○二三年九月，涉以「有未公開的政府採購標案」，騙十名被害人投資；又積欠高利貸，二○二三年一至九月間，訛七名被害人「有投資案可供投資」。許共騙取十七人六千五百萬餘元，僅歸還部分款項。

宜蘭地院認為許是具法定權限公務員，利用職務上機會之便，謊稱有政府採購標案或一般投資案可獲利，以此方式詐取巨款，敗壞公務人員形象，判十二年徒刑。

許智信上訴堅持無罪，否認說過是「縣長秘書」，不甘被說貪汙，自認只是「小跑腿」。

高院認為許雖任職縣府，但職務內容與採購案、工程標案等業務沒關聯，不符公務員利用職務上之機會詐取財物罪構成要件，此部分撤銷改論以詐欺取財罪。高院審酌許以投資政府標案當幌子，破壞政府威信、機關形象，十七罪定應執行四年十月刑。

宜蘭縣前公共造產專員許智信因涉詐欺與貪汙，一審遭判12年徒刑，台灣高等法院認為貪汙部分罪證不足，今改判他4年10月徒刑。資料照片。記者王宏舜／攝影
宜蘭縣前公共造產專員許智信因涉詐欺與貪汙，一審遭判12年徒刑，台灣高等法院認為貪汙部分罪證不足，今改判他4年10月徒刑。資料照片。記者王宏舜／攝影

宜蘭 詐欺

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