首例！我檢察官赴美就訊證人

台籍廖姓女子涉在美國從事電信詐騙，至少騙三名美國人詐得美金五三二萬元，台中地檢署依組織犯罪、加重詐欺、洗錢及護照條例等起訴廖女和共犯黃姓男子，以其等損害我國國際形象，各求刑十年、五年。

廖女年初押回台時手戴市價逾三千萬元Richard Mille粉紅鑽表，昨法拍以三千九百萬元拍定，創下動產法拍最高紀錄，連同其餘虛擬幣國庫進帳近九千萬元，用於未來被害人罪贓返還。

全案美方曾派員來台取證、美國檢察官視訊參與，中檢檢察官張富鈞四月赴美田納西州納許維爾聯邦法院檢察署，就訊在美詐團成員，創下台美司法互助以來，首度有檢察官赴美就訊證人紀錄。

檢警查出，該詐團以感情詐騙（俗稱殺豬盤）專挑美國退休長輩下手，以小額投資取信再引誘投入大量資金。卅六歲廖女擔高階幹部，負責收款、洗錢，招募黃男為車手頭，另指揮在美成員收款，詐得五三二萬美元，約台幣一億七千多萬元。

檢警發現，廖女無詐欺背景，也非在美國成長，英文程度普通，疑似被詐團核心吸收，長期滯留美國負責管理、指揮洗錢端水房，抽成獲利都用來買名表、鑽石、比特幣。

刑事局國際科掌握廖女農曆年前將回台，今年一月廿四日在桃園國際機場將她拘提，當時廖女手上戴著Richard Mille 07-02粉色鑲鑽腕表，攜帶八克拉人工鑽，手機綁定的冷錢包有四顆比特幣、一二二萬顆泰達幣，身懷破億元直接入境台灣，落網時相當不配合，全程緘默。

檢方偵結依織、加重詐欺、洗錢及護照條例等起訴廖女、黃男，各求刑十年、五年，其餘成員由美方起訴。

美國在台協會（ＡＩＴ）昨透過新聞稿表示，本案為國際合作樹立里程碑，台灣刑事局首度依刑事司法互助協定赴美，成功協助執法人員逮捕嫌疑人。調查的重要合作夥伴包括台灣警政署刑事局、法務部、台中地檢署，及美國國土安全調查署駐台北、洛杉磯與納許維爾辦公室。