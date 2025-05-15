苗縣議長之子涉案收押 李文斌發文沉重道歉

苗栗縣議長李文斌之子涉案被羈押，李文斌在臉書貼文道歉。圖／取自李文斌臉書 苗栗縣議會議長李文斌之子疑因賭債糾紛，12日晚間率眾涉嫌強押被害人上車，檢察官昨依妨害自由等罪嫌向法院聲請羈押獲准，李文斌公開道歉「養子不嚴是我的錯」。

一群人12日晚上10時進入苗栗市一家飲料店，強押兩人上車，雙方發生拉扯，警方接獲報案，報請檢察官指揮，鎖定車輛3個多小時內，先後在後龍鎮、苗栗市攔下5輛車子，包括李文斌之子等十多人及兩名被害人。

兩名被害人身體沒有明顯受傷，車內也沒查獲刀械，初步調查疑因賭債糾紛談判。檢察官偵訊後認為李文斌之子等四人，涉嫌犯妨害自由罪加重剝奪他人行動自由及妨害秩序罪，且有串證、湮滅證據之虞，聲請羈押禁見，法官昨天裁定李文斌之子與另一人羈押禁見，另兩人分別以7萬元、6萬元交保。

這起案件過程被貼在社群，點名李文斌之子涉案，迅速發酵。李文斌在臉書六百多字聲明，表示尊重司法調查，並支持法律對兒子的任何處罰。對於外界將此事與他的議長職務連結，甚至畫上等號，他表示能理解並接受批評，教子不嚴是他的錯，家家有本難念的經，「家務事影響苗栗形象，我深感抱歉。」

李文斌說，他從政多年，唯一讓他擔憂的就是這個兒子，無數個夜晚，他和太太為兒子擔憂、流淚，祈求神明，希望兒子能回頭是岸，兒子還是把爸爸媽媽的心撕碎了，30歲是一個成熟的成年人，禍福自招，該是獨自面對自己不明智的錯誤，承擔責任。