台中社區住宅火警3人受困 警消撲滅救出幸無傷亡

台中市消防局今天晚間獲報，南屯區1處社區住宅發生火警、有3人待救，警消到場撲滅並救出受困3人皆未受傷，其中2人預防性送醫，火警原因由火調人員調查釐清。

台中市消防局表示，晚間6時4分獲報南屯區大英街1處住宅發生火警，立即派遣轄區南屯分隊等共計5個單位，出動各式消防車輛前往處理。

消防人員表示，火警現場為1棟9層樓住宅建物，8樓有火煙竄出，其中8樓、9樓及頂樓各有1人待救，消防人員立即入室，使用大樓室內消防栓布署水線並升梯搶救。

火勢於晚間6時24分撲滅，8樓18歲男性由雲梯車救出，另外受困9樓48歲女性及頂樓35歲女性，由消防人員引導下樓，救出的3人意識清楚、無受傷，其中2人預防性送往林新醫院檢查。現場燃燒客廳電視櫃，燃燒面積約20平方公尺，起火原因由火調人員調查釐清。