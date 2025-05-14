快訊

調查藝人與中共合作 陸委會：歐陽娜娜是重要對象

嘉義某議員家族冷凍工廠火警 濃煙竄天爆炸聲驚動居民

藝人閃兵連環爆 新北民政局長曝複檢都在北榮？院方最新回應

聽新聞
0:00 / 0:00

交車前…300多萬全新BMW休旅車遭貨車攔腰撞 這下「慘了」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭一輛市價300多萬元的全新BMW X3休旅車才掛牌沒多久，今天要開回車廠交車，卻在行經純精路轉彎時遭貨車攔腰撞上，造成左側車身大面積凹陷全毀，受傷4人送醫雖無大礙，但高價新車幾乎被撞爛，光修車費就是筆巨大支出，網友看了驚呼「超慘」。

羅東警分局今天上午接獲報案，位於羅東鎮純精路3段發生休旅車與小貨車撞車事故，經查46歲顏姓男子是車廠營業員，當時沿著純精路慢車道要左轉彎，與同向直行快車道的小貨車發生攔腰撞，當下撞擊力道相當大，不但BMW X3左側車身全毀，小貨車頭也凹陷，前方擋風玻璃碎裂。

小貨車25歲王男駕駛，連同車上還載著兩名年輕男子共3人受傷，BMW X3休旅車的顏姓駕駛也掛彩，4人全被送醫，兩車駕駛均無酒駕。

據了解，這輛售價300多萬元的BMW X3全新休旅車，已被人相中購入，辦好掛牌沒多久，今天原本由營業員要開回車廠交車，未料在純精路慢車道左轉，遭直行貨車撞上，受損嚴重，除了修車所費不貲，還得跟車主交代善後。羅東分局呼籲，車輛行經路口務必減速，遵守標誌、標線及號誌指示行駛，維護行車安全。

市價300多萬元的全新BMW X3休旅車才掛牌沒多久，今天要開回車廠交車，卻在轉彎時遭貨車攔腰撞上，BMW左側車身幾乎被撞爛，光是修車費就要花不少錢。圖／警方提供
市價300多萬元的全新BMW X3休旅車才掛牌沒多久，今天要開回車廠交車，卻在轉彎時遭貨車攔腰撞上，BMW左側車身幾乎被撞爛，光是修車費就要花不少錢。圖／警方提供
市價300多萬元的全新BMW X3休旅車才掛牌沒多久，今天要開回車廠交車，卻在轉彎時遭貨車攔腰撞上，BMW左側車身幾乎被撞爛，光是修車費就要花不少錢。圖／警方提供
市價300多萬元的全新BMW X3休旅車才掛牌沒多久，今天要開回車廠交車，卻在轉彎時遭貨車攔腰撞上，BMW左側車身幾乎被撞爛，光是修車費就要花不少錢。圖／警方提供

BMW X 休旅車

延伸閱讀

影／高雄大學特區路口2車擦撞 白車急衝...一撞烏龜翻

全新BMW iX豪華純電旗艦休旅 預售正式啟動

市場區域策略奏效？BMW將推更多限定特仕車型！

洛杉磯高速公路巴士追撞故障休旅車 1死32傷

相關新聞

新北男載妻子疑闖紅燈猛撞待轉區騎士 後座妻送醫不治

新北市板橋區今天發生死亡車禍。65歲朱男上午10時許騎機車載63歲曹姓妻子，行經板橋區環河西路五段與新月一街口時，疑闖紅...

交車前…300多萬全新BMW休旅車遭貨車攔腰撞 這下「慘了」

宜蘭一輛市價300多萬元的全新BMW X3休旅車才掛牌沒多久，今天要開回車廠交車，卻在行經純精路轉彎時遭貨車攔腰撞上，造...

嘉義某議員家族冷凍工廠火警 濃煙竄天爆炸聲驚動居民

嘉義縣新港鄉溪北村一處廢棄工廠今天下午5點多發生火警，附近居民疑似聽到爆炸聲音，連忙跑出門查看，火勢猛烈濃煙竄天，嘉義縣...

橫行桃竹苗破車窗大盜抓到竟是6旬賊 一舉破5竊案

桃園市中壢區文化公園周邊，3天內發生2件砸破車窗竊盜車內財物案，引起民眾質疑治安惡化，中壢分局專案小組調閱上百支監視器比...

台中南屯社區火警濃煙狂竄 住戶驚傳受困陽台待救

台中市南屯區大墩十街、大英街口一處社區大樓今下午驚傳火警，有民眾目擊8樓、9樓有住戶受困陽台，火勢伴隨濃煙從窗戶不斷竄出...

新莊新月橋飄女浮屍嚇壞人 警查出身分將追查死因

新北市有民眾今天傍晚近5時許行經新莊區新月橋下，發現有人在大漢溪上載浮載沉。消防人員獲報前往救援發現落水的女子已明顯死亡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。