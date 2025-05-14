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交車前…300多萬全新BMW休旅車遭貨車攔腰撞 這下「慘了」
宜蘭一輛市價300多萬元的全新BMW X3休旅車才掛牌沒多久，今天要開回車廠交車，卻在行經純精路轉彎時遭貨車攔腰撞上，造成左側車身大面積凹陷全毀，受傷4人送醫雖無大礙，但高價新車幾乎被撞爛，光修車費就是筆巨大支出，網友看了驚呼「超慘」。
羅東警分局今天上午接獲報案，位於羅東鎮純精路3段發生休旅車與小貨車撞車事故，經查46歲顏姓男子是車廠營業員，當時沿著純精路慢車道要左轉彎，與同向直行快車道的小貨車發生攔腰撞，當下撞擊力道相當大，不但BMW X3左側車身全毀，小貨車頭也凹陷，前方擋風玻璃碎裂。
小貨車25歲王男駕駛，連同車上還載著兩名年輕男子共3人受傷，BMW X3休旅車的顏姓駕駛也掛彩，4人全被送醫，兩車駕駛均無酒駕。
據了解，這輛售價300多萬元的BMW X3全新休旅車，已被人相中購入，辦好掛牌沒多久，今天原本由營業員要開回車廠交車，未料在純精路慢車道左轉，遭直行貨車撞上，受損嚴重，除了修車所費不貲，還得跟車主交代善後。羅東分局呼籲，車輛行經路口務必減速，遵守標誌、標線及號誌指示行駛，維護行車安全。
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