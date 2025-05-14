快訊

調查藝人與中共合作 陸委會：歐陽娜娜是重要對象

嘉義某議員家族冷凍工廠火警 濃煙竄天爆炸聲驚動居民

藝人閃兵連環爆 新北民政局長曝複檢都在北榮？院方最新回應

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義某議員家族冷凍工廠火警 濃煙竄天爆炸聲驚動居民

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣新港鄉溪北村一處廢棄工廠今天下午5點多發生火警，附近居民疑似聽到爆炸聲音，連忙跑出門查看，火勢猛烈濃煙竄天，嘉義縣消防局獲報出動10個分隊，無人受困受傷，拉水線滅火中，但廠內疑似冷凍設備起火，濃煙蔓延影響附近空氣品質。

據了解，起火的工廠為嘉義縣某議員家裡的冷凍工廠，廠內放置許多老舊冷凍設備，目前已閒置多年，原本打算當作放置物品的空間，但還沒有開始使用，今天下午就突然發生火災，詳細起火原因仍待消防局火調釐清。

附近居民說，當下疑似聽到爆炸聲音，趕快跑出門查看，發現工廠起火燃燒，趕忙打給消防局，黑色濃煙很大，火災味道焦味刺鼻。工廠火勢很大，連住在太保市的民眾都說，站在頂樓就能看見濃煙，有一條黑黑的濃煙在空中。

嘉義某議員家族廢棄冷凍工廠今天下午發生火警，濃煙竄天爆炸聲驚動居民。記者黃于凡／翻攝
嘉義某議員家族廢棄冷凍工廠今天下午發生火警，濃煙竄天爆炸聲驚動居民。記者黃于凡／翻攝

嘉義 火災 爆炸

延伸閱讀

台中南屯社區火警濃煙狂竄 住戶驚傳受困陽台待救

拆除工廠廢棄物直接就地掩埋 彰化警逮3人送辦

嘉義大埔地震 卻有2版本5縣市國家級警報引網熱議

國家級地震警報誤報？震央出錯 不在台東而在嘉義

相關新聞

新北男載妻子疑闖紅燈猛撞待轉區騎士 後座妻送醫不治

新北市板橋區今天發生死亡車禍。65歲朱男上午10時許騎機車載63歲曹姓妻子，行經板橋區環河西路五段與新月一街口時，疑闖紅...

交車前…300多萬全新BMW休旅車遭貨車攔腰撞 這下「慘了」

宜蘭一輛市價300多萬元的全新BMW X3休旅車才掛牌沒多久，今天要開回車廠交車，卻在行經純精路轉彎時遭貨車攔腰撞上，造...

嘉義某議員家族冷凍工廠火警 濃煙竄天爆炸聲驚動居民

嘉義縣新港鄉溪北村一處廢棄工廠今天下午5點多發生火警，附近居民疑似聽到爆炸聲音，連忙跑出門查看，火勢猛烈濃煙竄天，嘉義縣...

橫行桃竹苗破車窗大盜抓到竟是6旬賊 一舉破5竊案

桃園市中壢區文化公園周邊，3天內發生2件砸破車窗竊盜車內財物案，引起民眾質疑治安惡化，中壢分局專案小組調閱上百支監視器比...

台中南屯社區火警濃煙狂竄 住戶驚傳受困陽台待救

台中市南屯區大墩十街、大英街口一處社區大樓今下午驚傳火警，有民眾目擊8樓、9樓有住戶受困陽台，火勢伴隨濃煙從窗戶不斷竄出...

新莊新月橋飄女浮屍嚇壞人 警查出身分將追查死因

新北市有民眾今天傍晚近5時許行經新莊區新月橋下，發現有人在大漢溪上載浮載沉。消防人員獲報前往救援發現落水的女子已明顯死亡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。