嘉義某議員家族冷凍工廠火警 濃煙竄天爆炸聲驚動居民

嘉義縣新港鄉溪北村一處廢棄工廠今天下午5點多發生火警，附近居民疑似聽到爆炸聲音，連忙跑出門查看，火勢猛烈濃煙竄天，嘉義縣消防局獲報出動10個分隊，無人受困受傷，拉水線滅火中，但廠內疑似冷凍設備起火，濃煙蔓延影響附近空氣品質。

據了解，起火的工廠為嘉義縣某議員家裡的冷凍工廠，廠內放置許多老舊冷凍設備，目前已閒置多年，原本打算當作放置物品的空間，但還沒有開始使用，今天下午就突然發生火災，詳細起火原因仍待消防局火調釐清。