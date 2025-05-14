橫行桃竹苗破車窗大盜抓到竟是6旬賊 一舉破5竊案

桃園市中壢區文化公園周邊，3天內發生2件砸破車窗竊盜車內財物案，引起民眾質疑治安惡化，中壢分局專案小組調閱上百支監視器比對影像分析，鎖定偷遍桃竹苗地區的63歲鄭姓男子涉嫌重大，警方日前將他逮捕到案，一舉偵破5件竊案，依加重竊盜罪及毒品罪嫌移送檢方聲押，法院今天裁定羈押。

中壢分局今天下表示，中壢文化公園周邊，前陣子3天內發生2件砸破車窗竊盜車內財物案後，警方立即組成專案小組追查，調閱上百支監視器影像比對分析後，鎖定鄭男涉嫌，並查出鄭男涉及竊盜案遍及桃園、新竹、苗栗等地，報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。

警方監控掌握鄭男行蹤，出沒苗栗縣苗栗火車站附近，專案小組人員日前持搜索票南下苗栗，在鄭男落腳處將他逮捕到案，現場查扣鄭男破窗行竊作案的破窗器、工具鉗等工具一批，並查獲少量安非他命毒品。