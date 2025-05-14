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嘉市鬧區瓦斯外洩原因抓到了 午後5點狀況解除

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市台林街與嘉北街口今天下午傳瓦斯外洩，嘉義市消防局據報派員前往，現場瓦斯味迷漫，立即拉起封鎖線，並聯絡瓦斯公司，經查係管線老舊剝落造成瓦斯外洩，瓦斯公司立即進行維修，狀況於下午5點11分解除。

嘉義市消防局表示，今天下午4點多接獲報案，台林街與嘉北街口附近迷漫濃濃瓦斯味，消防局人車到場一時找不出原因，除聯絡欣嘉瓦斯公司外，立即於周邊拉起100公尺範圍警戒線，由於緊鄰嘉北國小，時逢學校放學時間，即向校方聯絡學生不要靠近，也向市政府告知狀況，並請附近居民關閉水源與電器設備禁閉門窗暫無外出。

消防人員以水霧噴灑警戒，瓦斯公司2車6人到場，經查洩氣處位於炸雞排店騎樓旁的瓦斯管線，立即進行止漏作業。

欣嘉公司人員表示，由於管線長期被裝潢擋住，加上住戶在周邊擺放花盆等，長時間下來使得管線腐蝕而洩漏，目前已止漏加強保護。

嘉義市消防局於下午5點11分管線換裝完成，狀況解除後人車返隊。

嘉義市台林街嘉北街口下午發生瓦斯外洩事件，警消人員於現場拉起警戒線。記者李宗祐／攝影
嘉義市台林街嘉北街口下午發生瓦斯外洩事件，警消人員於現場拉起警戒線。記者李宗祐／攝影
欣嘉瓦斯公司人員在騎樓下找到瓦斯洩漏處。記者李宗祐／攝影
欣嘉瓦斯公司人員在騎樓下找到瓦斯洩漏處。記者李宗祐／攝影
欣嘉瓦斯公司人員在騎樓下找到瓦斯洩漏處，立即進行止漏作業。記者李宗祐／攝影
欣嘉瓦斯公司人員在騎樓下找到瓦斯洩漏處，立即進行止漏作業。記者李宗祐／攝影
嘉義市台林街嘉北街口下午發生瓦斯外洩事件，警、消人員現場警戒，前方路口不遠處即是嘉北國小。記者李宗祐／攝影
嘉義市台林街嘉北街口下午發生瓦斯外洩事件，警、消人員現場警戒，前方路口不遠處即是嘉北國小。記者李宗祐／攝影

住戶 嘉義 瓦斯外洩

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