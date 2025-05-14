養蜂整年大流蜜遇竊！苦瓜農偷蜂箱 警找回蜂農的心血

高雄市大樹區和田寮區的3名養蜂人家養蜂一整年，今年大流蜜，臨收成前，共遭竊69個蜂箱。警方追查月餘，查獲苦瓜農黃姓男子涉案，昨天追回他賣剩的31個蜂箱，依竊盜罪嫌將黃男移送法辦。

高雄市大樹區三和路陳姓養蜂人家，4月8日清晨6時許，去荔枝園收成，發現48個蜂箱遇竊，報警追查偷蜂賊，當時不禁興嘆，「辛苦了一整年，全部被載走」心疼不已。昨天警方幫他追回31個蜂箱，他收回蜂箱，頻感謝員警「找回蜂農的心血」。

警方調查，涉嫌偷走蜂箱的黃姓男子（53歲）是種苦瓜農，除了4月在高雄市大樹區，涉嫌偷走陳姓蜂農的48個蜂箱，另曾於3月27日、28日，在田寮區水蛙潭地區，偷走劉姓、蔡姓2蜂農共21個蜂箱，共得手69個蜂箱。