登玉山失足墜邊坡50公尺 49歲男：幸抓樹枝免摔谷底
余姓中年男昨天清晨登玉山，在玉山登山步道3公里處失足墜落邊坡約50公尺，同行友人撥打119請求協助；搜救人員垂降將人救起，男子手腳輕微擦傷，簡易包紮後拒絕就醫。
嘉義縣消防局今天告訴中央社記者，接獲通報後隨即與阿里山派出所、保七總隊、玉管處等單位組成搜救隊伍自玉山登山口出發前往搜救，在玉山登山步道3公里處附近接觸到失足民眾49歲余男，因邊坡陡峭，搜救人員以垂降方式將余男自近50公尺深邊坡緩緩拉起。
墜崖余男向警消表示，他與友人一起要爬玉山主峰，昨天凌晨出發，在行經事故地點時不慎跌落邊坡，幸有樹枝可抓握才未一直摔落谷底。
消防局指出，余男獲救後檢傷，僅手腳輕微擦傷、意識清楚、精神狀態良好，經簡易包紮後拒絕就醫；搜救隊伍護送余男與友人至玉山登山口搭車下山。
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