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新北男載妻子疑闖紅燈猛撞待轉區騎士 後座妻送醫不治

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋區今天發生死亡車禍。65歲朱男上午10時許騎機車載63歲曹姓妻子，行經板橋區環河西路五段與新月一街口時，疑闖紅燈撞上從待轉區準備直行的69歲邱姓騎士，曹女送醫宣告不治，朱男及邱男均四肢擦挫傷，確切車禍肇責歸屬仍待調查。

海山分局今天上午10時許接獲報案，環河西路五段與新月一街口有車禍事故。警方與救護人員到場，發現騎機車的朱男與邱男均全身多處擦挫傷，坐在朱男後座的曹女則已無生命跡象，3人送醫後曹女宣告不治。

據了解，65歲朱男當時載63歲曹姓妻子行經板橋區環河西路五段往土城方向，經過新月一街口時疑似闖紅燈，撞上在待轉區準備直行的69歲邱姓騎士，釀成這起死亡車禍。警方已到場現採證測繪並調閱監視器釐清車禍確切原因。

救護人員到場將3名傷者送醫。記者黃子騰／翻攝
救護人員到場將3名傷者送醫。記者黃子騰／翻攝
朱男騎機車載妻子疑闖紅燈釀成這起車禍。記者黃子騰／翻攝
朱男騎機車載妻子疑闖紅燈釀成這起車禍。記者黃子騰／翻攝

車禍 闖紅燈

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