電動自行車暗藏危機？ 彰化二場大火...旅館全數撤離 出租套房3死2傷
彰化縣員林市中山路MOOVO運點公司自行車檢修區今天凌晨發生大火，還波及一旁旅館，而檢修區內則有大量鋰電池；無獨有偶，去年北斗鎮一家電動自行車行也發生火災，由於透天厝樓上隔成套房出租，造成三死二傷，消防鑑定發現應是一輛微型電動自行車踏板下方電池旁電源電線短路，引燃車體而延燒造成重大傷亡，也突顯電動機車的安全性問題。
員林市MOOVO自行車檢修區運點倉庫今天凌晨晨12點多發生大火，還波及一旁的旅館，緊急撤離17名國內外住客，旅館人員說，火災發生時一直聽到爆炸聲，趕緊叫醒住宿客撤離，還有一名來自葡萄牙的旅客說，這是他第一次來台灣旅遊，凌晨發現警鈴大作，幸好安全逃出。
事實上被波及的旅館受損嚴重，火勢有燒到部分房間，造成外牆和靠窗的建材、房內冷氣及管線都被火舌熔壞，幸運的是旅館夜班員工很快就把旅客撤離，因此無人員傷亡。
但去年7月發生在北斗鎮的出租套房就沒這麼幸運，發生火災的雙併透天厝，屋主違法增建隔成31間套房出租，1樓是電動自行車店，火災在清晨6點多發生，住客們緊急逃生，但仍造成3名住客逃生不及，吸入過量一氧化碳而中毒身亡，還有二人受傷。
事後調查，起火原因是一輛微型電動自行車踏板下方電池旁電源電線短路，引燃車體而延燒，且出租透天厝僅在南棟二樓放一支滅火器，其餘樓層完全沒有滅火器、消防栓及住警器等消防安全設備，彰化地檢署已依過失致死罪嫌起訴莊姓屋主。
大葉大學消防安全學士學位學程主任周中祺副教授表示，若是有大量電動自行車的車行或檢修站更應加強火災風險評估，對於消防設備數量是否足夠、防火區隔設計、逃生動線等都應要有更嚴謹的防範措施。
周中祺說，電動自行車電池也有可能因碰撞受損、耐用性已不佳或過度充電而達到熱失控，或是因周圍環境如電線走火而引燃電池，因此建議民眾勿在半夜充電，避免危險，家中最好要安裝住警器，也能達到警示火警效果。
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