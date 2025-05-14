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電動車鋰電池火警難滅 桃消首購「滅火神器」今年交貨

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

國道1號楊梅休息站1月間發生電動自撞分隔島後起火，造成4死4重傷悲劇。考量電動車日漸普及，今年桃園將首度購入「擋水板」，預計今年下半年完成交貨，屆時透過組合擋水板圍繞在起火的電動車周圍，注水淹過電動車的電池底盤可達到以水降溫的效果，再添救災利器。

今年1月25日晚間，40歲倪姓男子駕駛電動車載妻子及6名幼童沿國道一號南下，行經楊梅休息站時疑因使用輔助駕駛，未注意前方路況高速自撞匝道分隔島後起火，倪與3名幼童死亡，倪妻與另外3童重傷，引發外界關注。

桃園市議員黃崇真指出，駕駛電動車的比例持續上升，但因電動車的電池設置於車輛底盤處，發生車禍時增加滅火時的困難性，有鑑於此需要特殊設備包括滅火毯、擋水板等，而桃園市消防局近年逐步添購，但希望今年相關設備能陸續增加，才能跟得上電動車增加的速率。

桃園市消防局說明，消防局現有電動車救援裝備統計有防火毯41件、緊急插頭13具及底盤瞄子15具，今年規畫採購防火毯7件、緊急插頭21具、底盤瞄子9具、電動車搶救水袋1具及擋水板2具，裝備充足並持續關注最新科技發展隨時充實汰換。

桃園市消防局指出，今年桃園首度購入「擋水板」，預計今年下半年完成交貨，這項產品最早是使用在淹水防洪領域，2年前擋水板業者發想建議，才延伸到電動車底盤起火的範疇，透過組合擋水板圍繞在起火的電動車周圍，消防員邊射水邊圍板，注水淹過電動車的電池底盤，便可達到以水降溫的效果，而圍繞一輛小客車大約需要24片擋水板，一組金額約為15至20萬元不等。

消防局也表示，按消防署及電動車原廠安全手冊強調以不斷射水作為最佳滅火效果，因此仍應先出水防護確保救災人員安全並壓制火勢後，再使用其他輔助救災器材，例如使用緊急插頭將電動車強制熄火進入駐車檔，續以防火毯覆蓋車體侷限火勢，若有底盤電池火勢則進一步使用底盤瞄子持續降溫，火勢熄滅後並以紅外線熱顯像儀監控溫度以免復燃。

國一楊梅休息站旁今年1月間發生嚴重車禍，一輛載了8人的電動車不慎自撞分隔島，車頭瞬間起火燃燒，造成重大傷亡。圖／桃市消防局提供
國一楊梅休息站旁今年1月間發生嚴重車禍，一輛載了8人的電動車不慎自撞分隔島，車頭瞬間起火燃燒，造成重大傷亡。圖／桃市消防局提供

桃園 自撞 電動

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