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7旬婦誤信噓寒問暖「女兒」急匯款 警郵聯手阻詐67萬

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市大溪區69歲江姓婦人昨天神色緊張前往大溪郵局，她自稱「女兒」急需67萬元，要她趕緊匯款，郵局行員直覺江婦遇到詐騙集團，通報警方會同安撫江婦，戳破「女兒」是詐騙集團假冒，最後聯繫她女兒協助，終於勸服江婦成功阻詐，保住江婦平時節省的67 萬元積蓄。

警方今天表示，江婦透過LINE通訊軟體，結識假冒江婦女兒的女子，經由每天虛寒問暖，取信江婦之後，最近以急需用錢為由，需要67萬元，暖言暖語令江婦江婦信以為真。

江婦拿著郵局存薄和印章，前往大溪郵局臨櫃要求匯款67萬元到「女兒」指定帳戶，幸好行員警覺通報警方即時介入，告知是詐騙集團，江婦不信，員警要求江婦透過電話聯繫該女子，確認是否是江婦女兒本人，要求對方視訊卻遭拒絕，員警最後聯繫江婦女兒本人確認查證，江婦終於相信遇到詐騙，保住67萬元積蓄。

警方表示，歹徒常利用人與人之間情感聯繫詐騙，利用網路通信軟體從關心問候到博取信任，最後提出金錢需求行騙，或是透過假投資真詐財，騙取民眾投資匯款，呼籲民眾若接獲通訊軟體訊息，記住「一聽、二掛、三查證」，撥打165反詐騙專線確認，以免落入詐騙陷阱。

大溪婦人誤信詐騙集團假冒女兒以急需至郵局匯款，被機警行員通報警方合力阻詐，保住積蓄。圖／警方提供
大溪婦人誤信詐騙集團假冒女兒以急需至郵局匯款，被機警行員通報警方合力阻詐，保住積蓄。圖／警方提供
大溪婦人誤信詐騙集團假冒女兒以急需至郵局匯款，被機警行員通報警方合力阻詐，保住積蓄。圖／警方提供
大溪婦人誤信詐騙集團假冒女兒以急需至郵局匯款，被機警行員通報警方合力阻詐，保住積蓄。圖／警方提供

詐騙集團 郵局

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