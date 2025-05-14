7旬婦誤信噓寒問暖「女兒」急匯款 警郵聯手阻詐67萬

桃園市大溪區69歲江姓婦人昨天神色緊張前往大溪郵局，她自稱「女兒」急需67萬元，要她趕緊匯款，郵局行員直覺江婦遇到詐騙集團，通報警方會同安撫江婦，戳破「女兒」是詐騙集團假冒，最後聯繫她女兒協助，終於勸服江婦成功阻詐，保住江婦平時節省的67 萬元積蓄。

警方今天表示，江婦透過LINE通訊軟體，結識假冒江婦女兒的女子，經由每天虛寒問暖，取信江婦之後，最近以急需用錢為由，需要67萬元，暖言暖語令江婦江婦信以為真。

江婦拿著郵局存薄和印章，前往大溪郵局臨櫃要求匯款67萬元到「女兒」指定帳戶，幸好行員警覺通報警方即時介入，告知是詐騙集團，江婦不信，員警要求江婦透過電話聯繫該女子，確認是否是江婦女兒本人，要求對方視訊卻遭拒絕，員警最後聯繫江婦女兒本人確認查證，江婦終於相信遇到詐騙，保住67萬元積蓄。