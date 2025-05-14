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高雄大樓暗藏天九賭場 屋內擠32賭客因樓高跑不了

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄警方查緝賭場，今天凌晨在楠梓區某大樓，查獲天九牌賭場，屋內聚集32名男女，查扣賭具和賭資15萬餘元，將場主林姓男子及2名把風男子依賭博罪嫌移送法辦，其餘29名賭客依違反社會秩序維護法裁罰。

今天凌晨2時許，高雄市警局督察室靖紀小組和楠梓警分局員警，持搜索票前往楠梓區旗楠路某大樓11樓查緝賭場，賭客因樓高無處逃竄，只好束手就擒。

警方進屋發現，屋內擠入32名男女賭天九牌，年紀最大的賭客75歲、最輕的34歲。賭場負責人林姓男子（53歲）也在場，另有石姓（58歲）、王姓（50歲）2男子把風。

警方查扣天九牌賭具、賭資15萬2000元、抽頭金6000元，調查後，將負責人林男、2名把風分別為依賭博罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，29名賭客依違反社會秩序維護法裁罰。

楠梓警分局重申打擊犯罪的決心，任何不法分子在轄內犯罪一定嚴肅打擊，呼籲切勿心存僥倖，警方將持續對犯罪處所全面清查，澈底根絕不法誘因。

高雄警方今天凌晨在楠梓區某大樓查獲賭場，發現屋內擠入32名賭客。記者林保光／翻攝
高雄警方今天凌晨在楠梓區某大樓查獲賭場，發現屋內擠入32名賭客。記者林保光／翻攝
高雄警方今天凌晨在楠梓區某大樓查獲賭場，查扣賭資和賭具。記者林保光／翻攝
高雄警方今天凌晨在楠梓區某大樓查獲賭場，查扣賭資和賭具。記者林保光／翻攝

賭博 賭場 高雄市

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