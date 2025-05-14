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看街頭藝人表演腳踩音箱 女見義勇為指責遭亮剪刀恐嚇

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

人來人往的台北市西門捷運電梯，昨天晚間一名蘇姓女子與另名女子口角，對方持剪刀揚言要刺蘇女；警方到場後持剪女子已經離去，目前警方正調查持剪女的身分及下落。

西門町派出所昨晚近9時接獲報案，西門捷運站6號出口後方發生糾紛，警方立即派員前往處理。

警方到場了解，發現一名女子觀看捷運站外街頭藝人表演，不知為何，女子不爽，竟腳踩藝人音箱還丟袋子，藝人朋友見狀趕緊報案。

女子在警方到場前已進入捷運站搭電梯，38歲蘇姓女子先前看到女子腳踩藝人音箱行為，見義勇為指責對方行為失當，兩人因此口角，這時女子拿出剪刀，揚言要刺蘇女，蘇女嚇得趕緊報案。

警方到場後，發現持剪女一連串的脫序行為，但持剪女已搭乘捷運離開，警方調閱監視器及相關資料，將儘速通知涉案女子到案說明。

蘇姓女子（格子衣服）見義勇為指責女子腳踏街頭藝人音箱行為，遭對方亮剪恐嚇。記者廖炳棋/翻攝
蘇姓女子（格子衣服）見義勇為指責女子腳踏街頭藝人音箱行為，遭對方亮剪恐嚇。記者廖炳棋/翻攝

捷運 朋友 電梯

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