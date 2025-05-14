新北男子自製爆裂物 情敵家門遙控引燃遭起訴

新北市新店區某公寓外3月間清晨傳出巨響，檢警查出沈男懷疑女友移情別戀，帶沈姓友人到情敵家放爆裂物並遙控引爆。北檢今天偵結，依非法製造爆裂物罪嫌起訴沈男2人。

全案緣於，新北市政府警察局新店分局接獲報案，新店區安康路3月16日傳出巨大聲響，經查1名男子於凌晨3時48分許，在事發地放置疑似染料物品後引爆，造成公寓大門上方壓克力碎裂，地面染色污損，幸未有人員受傷。檢警循線查獲為沈姓男子及其沈姓友人犯案。

起訴書指出，47歲沈男因懷疑蔡姓女友移情別戀、心生不滿，3月16日凌晨開車載蔡女及30歲沈姓友人至新店區安康路男子住處，隨後友人將爆裂物放在公寓1樓大門，再由沈男持遙控點火器著手引爆爆裂物，導致大門上方壓克力破裂毀損，爆裂物內的紅色液體染料噴濺一地。

台北地檢署今天偵結，審酌沈男及其沈姓友人犯行觸犯多罪，從重依非法製造爆裂物罪起訴。