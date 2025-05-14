他助逮車手卻無百斬獎金 律師：「潛在被害人」當標準徒增困擾

蔣姓男子昨天主動通報警方，指出有網友聲稱掌握高獲利的虛擬貨幣投資管道，可安排「幣商」收取5萬元作為投資款項，蔣覺得有異，協助警方與對方相約交款，讓警方順利逮捕車手；不過因蔣不符合「百斬車手」計畫，雖然協助警方抓了車手，卻無法領取獎金。

警政署上月推出的「百斬計畫獎五萬」專案為民眾檢舉車手協助警方查獲，可獲獎金5萬元，獎勵適用對象為一般民眾與潛在被害人；所謂的一般民眾，是指發現疑似可疑車手對象，諸如多張提款卡重複提領、頭戴鴨舌帽及口罩找年長者面交大額現金等，主動通報110或165。

此外，所謂潛在被害人，是警方透過相關資料分析，發現曾多次提領大額現金、尚未意識自己被騙的民眾，經警方關懷，配合警方並提供線索，成功協助誘捕車手；這二種對象才適用「百斬計畫獎五萬」專案，如果民眾接獲詐騙電話，主動協助誘捕，就不算一般民眾或潛在被害人。

曾任新北、士林、台南地檢署檢察官的律師黃睦涵指出，不論是民眾或是被害人，只要協助警方抓到車手，就應該符合獎勵資格；警方所謂潛在被害人才能領取獎金，無異是將獎金給予標準，放在詐欺集團詐欺既遂但尚無意識的被害人。

黃睦涵說明，但意識到對方為詐團的被害人，既然已經報警並協助警方逮捕車手，同樣能夠達成減少車手的目的；警方將標準限縮在民眾有無意識到對方是詐團，無意識、已經被騙的才符合資格，有意識、沒有被騙的就沒有獎勵，這樣的區別不一定有區別實益，也徒增基層警方、民眾的困擾。

黃睦涵認為，如同本案已意識到對方為詐團、並協助抓到車手的民眾，應該就屬於符合發放獎金的資格。

台南市蔣姓男子日前在臉書認識一名網友，雙方透過通訊軟體互動後，對方聲稱掌握高獲利的虛擬貨幣投資管道，蔣認為有異，仍花時間周旋，表示有興趣參與投資；對方立即表示，可安排「幣商」前往向蔣當面收取5萬元作為投資款項，蔣研判對方可疑，應是詐騙集團。

蔣姓男子昨天主動向台南市警第五分局和緯派出所報案，警方立即組成專案小組，經研判確認為典型「虛擬投資詐騙」手法；員警指導蔣配合辦案，請蔣佯裝同意投資，並與詐騙集團約定於大港街一間超商面交款項。

警方趕往現場埋伏，在交付過程中當場逮捕前來收款60歲李姓詐騙車手，查扣其所持用於詐騙工作手機一支、偽造印章、印泥及工作證等證物，全案依涉嫌詐欺及違反洗錢防制法罪嫌，移送台南地檢署偵辦。