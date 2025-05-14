花蓮和中海灘撿貝殼落海 男子獲救竟是通緝犯

花蓮縣秀林鄉和中海灘昨晚有名男子撿貝殼不慎落海，警消、海巡與岸巡隊救援，在距離沙灘200公尺遠的海上救人，所幸生命跡象穩定，只有身體輕微虛脫。不過警方眼尖發現，該名楊姓男子本月1日因毒品案遭通緝，全程戒護送醫後，也依規定遞解歸案。

花蓮縣消防局昨天晚間6時47分獲報，趙姓男子指稱，自己與楊姓友人在秀林鄉和中海灘撿拾貝殼，友人卻不慎遭浪捲入落海，且因體力不支無法自行返岸受困急需救援。

消防局獲報後，立即出動4車8人，會同海巡署第一二岸巡隊和平安檢所、崇德安檢所、七星潭安檢所、第二（沙東）機動巡邏站、偵防分署吊掛分隊第4小隊，及花蓮第六海巡隊等單位馳赴救援。

經消防局特搜大隊協助調派有空拍機證照的義消前往現場，協助岸巡隊以岸際與空拍機搜索方式，尋找落水者，海巡人員則透過「環島智慧型岸際監控系統」掌握落海者位置，最後在晚間8時許，巡防艇在海上發現患者，生命跡象正常，並以救生圈將人拖帶上艇。