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影／救護車路口撞機車驚悚畫面曝 機車壓車底人噴飛骨折
宜蘭冬山鄉義成路3段今天發生救護車與機車路口撞擊車禍，當時兩車的速度都不慢，機車女騎士疑似未聽到鳴笛聲，未減速過路口時發生兩車對撞，機車被壓在救護車底，女騎士噴飛後掉在路面滾過斑馬線，造成小腿骨折，雙方均無酒駕。
警方今天上午8時許獲報，位於義成路3段、鹿安路口發生救護車與機車交通事故，32歲賴姓女子騎乘機車沿鹿安路往冬山路3段方向行駛，吳姓消防員駕駛救護車開啟警示燈及警鳴器，沿義成路3段往羅東方向行駛，雙方行經肇事地點發生交通事故。
從監視器畫面發現兩輛車的速度都不慢，當時機車行駛的路段前方號誌是綠燈即將轉黃燈，賴女未減速急著通過，救護車行駛的路段當時紅燈未轉綠燈狀態，撞擊發生後機車被壓在救護車頭底下，嚴重毀損，賴女先是撞擊救護車頭，接著整個人飛滾落地面，連鞋子跟安全帽都掉了。
警方說，救護車出勤時載著20幾歲的張姓男傷患要到醫院就醫，所幸只受到驚嚇並無大礙，雙方駕駛經檢測皆無酒精反應，詳細肇事原因待釐清中。羅東分局呼籲，車輛行經路口務必減速，若遇到救護車鳴笛執行勤務，應減速避讓，維護安全。
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