台南市警第六分局詐欺案昔每月平均99件 今年降至每月71件

台南市警第六分局去年9至12月接獲詐欺案件報案總計397件，平均每月發生99件，今年1至4月接獲詐欺案件報案總計283件，平均每月發生降至71件；分局今天再邀請銀行、超者共同研商攔阻詐騙策略，凝聚公私協力防詐共識，期望能有效幫助民眾打詐。

第六分局指出，除了詐欺案件發生率逐步下降，今年1月迄今攔阻詐騙件數共53件，較去年同期18件增加35件，增加近200%，也顯示員警與銀行行員、超商店員密切合作，努力攔阻民眾遭詐；分局今天也表揚金融機構及超商去年與今年攔阻詐騙成效卓著的有功人員。

第六分局今天舉辦「金融機構及超商反詐騙工作座談會」，警方在會議上報告轄區治安概況、聯合防制詐欺作法、常見車手態樣、特徵進行簡報，並介紹165打詐儀表板使用方式及警政署「百斬車手獎五萬」檢舉獎勵措施，以及交通安全重點宣導；與會人員踴躍分享實務經驗與應對方式。

第六分局分局長劉全福指出，面對詐騙集團日益狡猾的手法，單靠警方力量已難以全面防堵，唯有結合金融機構與超商等第一線單位力量，高度警覺與即時應變，建立橫向通報與資訊共享機制，全民齊心、警民合作，方能有效遏止詐騙案擴大。