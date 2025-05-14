快訊

小編兼職VTuber？遊戲角落「橘攸奈」今晚19:19直播出道！

美中關稅停火正式生效！川普稱「美企將入中」 專家警告風險未除

中捷藍線啟動！盧秀燕蔣萬安同台「姊姊做事弟弟幫忙」

聽新聞
0:00 / 0:00

台南市警第六分局詐欺案昔每月平均99件 今年降至每月71件

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市警第六分局去年9至12月接獲詐欺案件報案總計397件，平均每月發生99件，今年1至4月接獲詐欺案件報案總計283件，平均每月發生降至71件；分局今天再邀請銀行、超者共同研商攔阻詐騙策略，凝聚公私協力防詐共識，期望能有效幫助民眾打詐。

第六分局指出，除了詐欺案件發生率逐步下降，今年1月迄今攔阻詐騙件數共53件，較去年同期18件增加35件，增加近200%，也顯示員警與銀行行員、超商店員密切合作，努力攔阻民眾遭詐；分局今天也表揚金融機構及超商去年與今年攔阻詐騙成效卓著的有功人員。

第六分局今天舉辦「金融機構及超商反詐騙工作座談會」，警方在會議上報告轄區治安概況、聯合防制詐欺作法、常見車手態樣、特徵進行簡報，並介紹165打詐儀表板使用方式及警政署「百斬車手獎五萬」檢舉獎勵措施，以及交通安全重點宣導；與會人員踴躍分享實務經驗與應對方式。

第六分局分局長劉全福指出，面對詐騙集團日益狡猾的手法，單靠警方力量已難以全面防堵，唯有結合金融機構與超商等第一線單位力量，高度警覺與即時應變，建立橫向通報與資訊共享機制，全民齊心、警民合作，方能有效遏止詐騙案擴大。

劉全福表示，今天會議，期能提升第一線銀行行員與超商店員辨識詐騙徵兆的敏銳度；他也特別感謝銀行、超商業者長期配合警方執行關懷提問、通報案件、延遲撥款等措施，成功阻止多起民眾財損。

第六分局今天舉辦「金融機構及超商反詐騙工作座談會」，警方在會議上報告轄區治安概況、聯合防制詐欺作法、常見車手態樣、特徵進行簡報。記者袁志豪／翻攝
第六分局今天舉辦「金融機構及超商反詐騙工作座談會」，警方在會議上報告轄區治安概況、聯合防制詐欺作法、常見車手態樣、特徵進行簡報。記者袁志豪／翻攝
第六分局今天舉辦「金融機構及超商反詐騙工作座談會」，警方在會議上報告轄區治安概況、聯合防制詐欺作法、常見車手態樣、特徵進行簡報。記者袁志豪／翻攝
第六分局今天舉辦「金融機構及超商反詐騙工作座談會」，警方在會議上報告轄區治安概況、聯合防制詐欺作法、常見車手態樣、特徵進行簡報。記者袁志豪／翻攝
第六分局今天舉辦「金融機構及超商反詐騙工作座談會」，警方在會議上報告轄區治安概況、聯合防制詐欺作法、常見車手態樣、特徵進行簡報。記者袁志豪／翻攝
第六分局今天舉辦「金融機構及超商反詐騙工作座談會」，警方在會議上報告轄區治安概況、聯合防制詐欺作法、常見車手態樣、特徵進行簡報。記者袁志豪／翻攝
第六分局今天舉辦「金融機構及超商反詐騙工作座談會」，警方在會議上報告轄區治安概況、聯合防制詐欺作法、常見車手態樣、特徵進行簡報。記者袁志豪／翻攝
第六分局今天舉辦「金融機構及超商反詐騙工作座談會」，警方在會議上報告轄區治安概況、聯合防制詐欺作法、常見車手態樣、特徵進行簡報。記者袁志豪／翻攝
第六分局長劉全福表揚金融機構及超商去年與今年攔阻詐騙成效卓著的有功人員。記者袁志豪／翻攝
第六分局長劉全福表揚金融機構及超商去年與今年攔阻詐騙成效卓著的有功人員。記者袁志豪／翻攝
第六分局長劉全福表揚金融機構及超商去年與今年攔阻詐騙成效卓著的有功人員。記者袁志豪／翻攝
第六分局長劉全福表揚金融機構及超商去年與今年攔阻詐騙成效卓著的有功人員。記者袁志豪／翻攝

詐欺 詐騙集團 超商

延伸閱讀

揪親友投資…桃園火鍋店突倒閉 業者捲款潛逃多人報警

桃園新屋資源回收場深夜大火 大量報案打爆119

台中1至4月詐欺逾8千件 警教KTV、小吃店業者防詐

竹聯幫跨境虛擬幣詐欺案 竹檢起訴吳姓首腦等22人

相關新聞

影／救護車路口撞機車驚悚畫面曝 機車壓車底人噴飛骨折

宜蘭冬山鄉義成路3段今天發生救護車與機車路口撞擊車禍，當時兩車的速度都不慢，機車女騎士疑似未聽到鳴笛聲，未減速過路口時發...

台南市警第六分局詐欺案昔每月平均99件 今年降至每月71件

台南市警第六分局去年9至12月接獲詐欺案件報案總計397件，平均每月發生99件，今年1至4月接獲詐欺案件報案總計283件...

影／國道鬼切害人撞車卻溜走 警追究責任將重罰

國道1號北向五股路段排隊準備出交流道的車流中，昨天有1輛黑色轎車疑似驟然變換車道，導致左後方的貨車失控擦撞另1輛貨車。轎...

大陸「錸金」冒充黃金 假金飾3兩得手40萬...食髓知味再詐遭逮

鄭姓婦人持含有「錸金」假金飾約3兩到基隆市愛三路一家金飾店販售，騙過店家得手40萬元，店家事後發現有異，沒想到同一天又有...

影／高雄交警路口左轉 迎面撞上違規轎車

高雄市警局新興交通分隊張姓警員剛處理完交通事故，今天上午開車返回隊部途中，與由飯店出來的轎車迎面撞上，未造成傷亡，肇事原...

清晨連撞2小貨車！八德小客車慘翻覆路旁

桃園市八德區今日上午5時10分許發生一起連環車禍，27歲魏姓男子駕駛小客車行經廣興路時，因不明原因連撞兩輛小貨車，所幸無人受傷，詳細肇事原因尚待警方釐清。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。