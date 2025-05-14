快訊

小編兼職VTuber？遊戲角落「橘攸奈」今晚19:19直播出道！

美中關稅停火正式生效！川普稱「美企將入中」 專家警告風險未除

中捷藍線啟動！盧秀燕蔣萬安同台「姊姊做事弟弟幫忙」

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸「錸金」冒充黃金 假金飾3兩得手40萬...食髓知味再詐遭逮

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

鄭姓婦人持含有「錸金」假金飾約3兩到基隆市愛三路一家金飾店販售，騙過店家得手40萬元，店家事後發現有異，沒想到同一天又有另名林姓婦人以相同手法想再騙，店家報警當場逮人，依詐欺罪嫌移送檢方偵辦，追查幕後是否有詐騙集團操控。

基隆市警第一分局忠二路派出所調查，鄭姓婦人5月6日持一批重約135公克（3兩）金飾到店內販售換現金，得手40萬元後離去，店家一開始沒有發現是假金，但後來檢視後發現有異。隨後林姓婦人再度持一批假金項鍊154公克（4兩）至店內販售，談妥價格40多萬元，店家暗中報警，警方趕至現場將林婦帶回，並查扣假金飾。

警方調查，經鑑驗林婦所持金飾有鍍金及「錸金」成分，林婦稱金飾是在大陸買的，近日見金價上漲，才想把手上黃金脫手，警方依詐欺罪嫌送辦，警方也鎖定鄭婦追緝中，釐清兩人是有關連，追查幕後是否有詐騙集團操控。

警方說，「錸金」與真金兩者在外觀上難以分辨，店家才會在第一時時間受騙，據查，兩者因密度相近儀器也不容易檢測出來，火燒起來也差不多，連金飾店及當鋪都容易受騙，但價格天差地遠，外縣市有一些銀樓、當鋪受害，甚至同業張貼告互相提醒。

基隆一名高中化學老師說，錸金是屬於合金，外觀看起來和真金一樣，肉眼看不出來，用火燒也看不出來有差異性；最準確的判斷還是要用螢光的光譜儀，是最準確的作法，可直接鑑定有哪些金屬在裡面，硬度會有些許不同。

經鑑驗林婦所持金飾有鍍金及「錸金」成分，林婦稱金飾是在大陸買的，近日見金價上漲，才想把手上黃金脫手，警方依詐欺罪嫌送辦。記者游明煌／翻攝
經鑑驗林婦所持金飾有鍍金及「錸金」成分，林婦稱金飾是在大陸買的，近日見金價上漲，才想把手上黃金脫手，警方依詐欺罪嫌送辦。記者游明煌／翻攝
經鑑驗林婦所持金飾有鍍金及「錸金」成分，林婦稱金飾是在大陸買的，近日見金價上漲，才想把手上黃金脫手，警方依詐欺罪嫌送辦。記者游明煌／翻攝
經鑑驗林婦所持金飾有鍍金及「錸金」成分，林婦稱金飾是在大陸買的，近日見金價上漲，才想把手上黃金脫手，警方依詐欺罪嫌送辦。記者游明煌／翻攝

基隆 詐騙集團 金飾

延伸閱讀

大陸經濟成長率 投行調升 最高喊到4.8% 未超出官方5%目標

黃金價格飆漲10倍 「佛要金裝」神佛金身業者很有感

美中達成90天關稅停火協議 金價暴跌 接下來觀察是否守住3200關卡

19兩黃金放保險箱忘密碼 馬公女僱人撬開已增值百萬

相關新聞

影／救護車路口撞機車驚悚畫面曝 機車壓車底人噴飛骨折

宜蘭冬山鄉義成路3段今天發生救護車與機車路口撞擊車禍，當時兩車的速度都不慢，機車女騎士疑似未聽到鳴笛聲，未減速過路口時發...

台南市警第六分局詐欺案昔每月平均99件 今年降至每月71件

台南市警第六分局去年9至12月接獲詐欺案件報案總計397件，平均每月發生99件，今年1至4月接獲詐欺案件報案總計283件...

影／國道鬼切害人撞車卻溜走 警追究責任將重罰

國道1號北向五股路段排隊準備出交流道的車流中，昨天有1輛黑色轎車疑似驟然變換車道，導致左後方的貨車失控擦撞另1輛貨車。轎...

大陸「錸金」冒充黃金 假金飾3兩得手40萬...食髓知味再詐遭逮

鄭姓婦人持含有「錸金」假金飾約3兩到基隆市愛三路一家金飾店販售，騙過店家得手40萬元，店家事後發現有異，沒想到同一天又有...

影／高雄交警路口左轉 迎面撞上違規轎車

高雄市警局新興交通分隊張姓警員剛處理完交通事故，今天上午開車返回隊部途中，與由飯店出來的轎車迎面撞上，未造成傷亡，肇事原...

清晨連撞2小貨車！八德小客車慘翻覆路旁

桃園市八德區今日上午5時10分許發生一起連環車禍，27歲魏姓男子駕駛小客車行經廣興路時，因不明原因連撞兩輛小貨車，所幸無人受傷，詳細肇事原因尚待警方釐清。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。