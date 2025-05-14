大陸「錸金」冒充黃金 假金飾3兩得手40萬...食髓知味再詐遭逮

鄭姓婦人持含有「錸金」假金飾約3兩到基隆市愛三路一家金飾店販售，騙過店家得手40萬元，店家事後發現有異，沒想到同一天又有另名林姓婦人以相同手法想再騙，店家報警當場逮人，依詐欺罪嫌移送檢方偵辦，追查幕後是否有詐騙集團操控。

基隆市警第一分局忠二路派出所調查，鄭姓婦人5月6日持一批重約135公克（3兩）金飾到店內販售換現金，得手40萬元後離去，店家一開始沒有發現是假金，但後來檢視後發現有異。隨後林姓婦人再度持一批假金項鍊154公克（4兩）至店內販售，談妥價格40多萬元，店家暗中報警，警方趕至現場將林婦帶回，並查扣假金飾。

警方調查，經鑑驗林婦所持金飾有鍍金及「錸金」成分，林婦稱金飾是在大陸買的，近日見金價上漲，才想把手上黃金脫手，警方依詐欺罪嫌送辦，警方也鎖定鄭婦追緝中，釐清兩人是有關連，追查幕後是否有詐騙集團操控。

警方說，「錸金」與真金兩者在外觀上難以分辨，店家才會在第一時時間受騙，據查，兩者因密度相近儀器也不容易檢測出來，火燒起來也差不多，連金飾店及當鋪都容易受騙，但價格天差地遠，外縣市有一些銀樓、當鋪受害，甚至同業張貼告互相提醒。