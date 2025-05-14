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揪親友投資…桃園火鍋店突倒閉 業者捲款潛逃多人報警
桃園市蘆竹區南福街「火鍋大叔」驚傳惡意倒閉，傅姓老闆捲款而逃，據傳過去他向身邊親友及客人提議「投資」，並按月及按季分配獎金紅利，未料今年4月無預警關店且人間蒸發。蘆竹警分局目前接獲3名被害人報案，金額達70萬元，提告詐欺、背信及侵占等，積極偵辦中。
據了解，傅男自疫情前便以各種理由找親朋好友以股東名義投資火鍋店，聲稱只要投資10萬元，3個月就能獲利8千元，等於一年可獲逾3萬，若加開新店還能多分紅，藉此獲得資金。
傅男與投資人簽約，但現在遭被害人踢爆傅男提供的借據都是同一張，「根本是已經印好借據等大家上鉤，像是蓄意」，未料今年4月要聯絡傅男時發現店面無預警倒閉，不僅聯絡不上他，臉書也被解除好友，早已捲款而逃；還有顧客買了火鍋店餐券卻無法使用，形同丟進水裡。
對此被害人組成自救會，至少30人受害。警方表示，傅男鎖定親友及客人下手，謊稱一起投資並按時分紅，時間自去年11月密集執行，近期已有3名被害人向警方報案提告，其中最高詐騙金額為25萬元。
警方指出，目前被害人分別提告詐欺、背信 、侵占等案，「火鍋大叔」被害金額累計約70萬，目前上述案件均已依規定受理，預計被害民眾將陸續報案，金額恐再持續增加，警方已通知傅男到案說明，但目前尚未到案，將積極偵辦；如有其他受害者，可至蘆竹警分局南竹派出或就近派出所報案。
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