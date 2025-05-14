影／高雄交警路口左轉 迎面撞上違規轎車

高雄市警局新興交通分隊張姓警員剛處理完交通事故，今天上午開車返回隊部途中，與由飯店出來的轎車迎面撞上，未造成傷亡，肇事原因由警方派另一交通分隊調查。

警方表示，新興警分局交通分隊張姓警員（37歲）今天上午在新興區民族二路處理車禍後，準備返回隊部，今天上午10時許，警車開到新興區七賢一路，準備左轉復興一路，不巧，陳姓男子（34歲）駕駛轎車，從路口福華飯店大門口上路，準備左轉復興一路，2車迎面撞上，車頭都受損，雙方沒傷亡。