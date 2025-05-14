影／彰化MOOVO倉庫大火 一旁旅館國外客驚惶逃 運點公司發聲明
彰化縣員林市中山路MOOVO自行車檢修區運點倉庫今天凌晨發生大火，還波及一旁的旅館，緊急撤離17名旅館住客，還有國外旅客驚惶逃出，運點科技公司表示，已啟動內部應變機制，目前雲林及彰化縣境內的公共自行車租借服務運作正常，民眾使用暫不受影響。
彰化縣消防局今天凌晨12點多接獲通報，員林市中山路一段382巷有四棟建築物起火燃燒，報案人還聽到爆炸聲，發現起火時，鐵皮建物已全面起火燃燒，熊熊烈火竄出，由於火場緊鄰晨陽文旅，旅館也緊急撤離17名住客，附近居民也相當緊張。。
消防局第二大隊大隊長葉明波表示，由於現場存放大量鋰電池，燃燒迅速，立即布署6個水線搶救及防護，並搭配使用燈繩入室滅火，火勢很快獲得控制，於凌晨3時撲滅，無人員傷亡，起火原因調查中。
由於凌晨火勢很大，波及一旁旅館外牆也被燒到，窗子建材被燻熔，房間裡面的冷氣也被熱氣熔壞，由於建材壞了，房間還漏水，業者說，整修房間可能要花一段時間，地毯也都要換了。
「火勢實在太恐怖了。」旅館業者說，房間和會議室都有被燒到，幸好旅客都安全撤離，非常感謝消防人員全力搶救，才未造成更大損失，他們安排客人移到其他地方住宿，由於客人也受到驚嚇，得給客人壓壓驚。
還有一名來自葡萄牙的旅客說，今天凌晨發現警鈴大作，他趕快逃出，他是第一次來台灣旅遊，也是第一次碰到火災，幸好安全逃出。
運點公司協理馬志成表示，員林市中山路的倉儲據點是維修作業區、及辦公區，也是備用電池存放區，現場約有450顆電池，火警原因仍有待消防單位及相關鑒定機構進一步調查釐清，公司將全力配合後續火場鑒定作業，未來會強化內部風險控管與倉儲安全標準，防範類似事件再次發生。
馬志成說，運點科技為自行車及電動輔助自行車相關產品服務提供商，對於此次事件中受影響的車輛及零組件，公司已即刻啟動內部應變機制，針對相關產品進行檢查與必要處理，以確保使用安全與產品品質，而目前雲林及彰化縣境內的公共自行車租借服務運作正常，民眾使用暫不受影響。。
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