吹風機噴火燒傷客人？ 福容飯店與簡女說法兜不攏

簡姓女子投宿懇丁福容大飯店卻被吹火機燒傷，今指控福容未盡善後責任。針對簡女說法，福容今天聲明回應說，事件發生當下，飯店人員第一時間即主動表達陪同就醫，飯店曾提出3萬5千元慰問金，旅客不予接受。去年8月進入調解委員會，飯店進一步提出5萬元慰問金，仍未達成共識。後續，旅客提起民事訴訟，因無相關單據證明，導致協調破局。

飯店說，自事件發生以來，飯店始終秉持「旅客健康為先」的原則積極提供協助、表達慰問，並持續關懷旅客之復原狀況。整體事件已進入司法程序，本公司將全力配合調查處理，盼能圖滿落幕。

飯店也說，事件發生當下，飯店人員第一時間即主動表達陪同就醫，但旅客表示傷勢輕僅僅需塗藥，由飯店人員協助處理。隔日飯店主動致贈伴手禮，並持續關懷。同年10月再次致贈禮品表達關心。後續旅客友人提出20萬元之醫美要求，其中醫療單據費用為8千多元。

但簡姓女子也針對飯店聲明回應說：

1、聲明稿說飯店人員第一時間曾表達陪同就醫，絕無此事。

2、聲明稿說隔日飯店主動致贈伴手禮，絕無此事。

3、聲明稿說在112年10月有再次致贈禮品表達關心。本人在11月1日的確有收到2瓶飯店寄送的XO醬。

4、聲明稿中說飯店曾提出35000元的慰問金，絕無此事。