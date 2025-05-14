吹風機竟噴火…墾丁福容女房客控未善後 飯店公關：公告回應

台中市簡姓女子前年9月23號和男友入住墾丁福容大飯店，要替男友慶生，未料當晚洗完澡用飯店提供的吹風機吹頭髮時，吹風機竟噴出火花，進而燙傷她的右胸靠近肩膀的皮膚，飯店雖承諾會理賠，但歷經多次協調和3度調解都未能達成和解。簡女今透過台中市前市議員張耀中開記者會，痛斥飯店無心善後，未做好顧客服務。

張耀中批評，他受理該案後，與飯店連繫，但飯店人員態度傲慢，打過電話之後20多天都未接獲回應。他今天開記者會時，再次致電墾丁福容大飯店「賴協理」賴協理表示請他洽總公司法務人員。後來另由媒體代為致電飯店公關，公關表示會用公告方式回應。

簡女說，她受傷之後，當下有告知飯店，飯店人員做緊急傷口包紮處理，隔天退房時，賴協理承諾請他們先回台中治療傷口，後續的理賠飯店會全權負責。她基於對飯店的信任，所以沒有對飯店提出傷害刑事告訴。

回台中治療期間，醫師說是二度燙傷，賴協理偶而會來電關心傷勢狀況，並告知因為有關聯到保險理賠的部分，所以吹風機要送回日本檢驗，檢驗要幾個月的期間。基於互信，她因此喪失了6個月提告的刑事追訴期。當傷口治療的差不多的時候，飯店卻告知，保險部分願意賠3萬元。因為不能接受，飯店也沒有下文。

簡女說，後來她主動申請調解，第一次去年8月7日不成立，第二次9月20日，飯店願意在保險理賠的3萬元基礎上，再加2萬元問慰問金，共5萬元，但她認為自己因傷治療多時，不僅影響工作，也留下傷疤，合理賠償應要20萬，雙方仍未達成和解。

第3次調解是今年4月24號，她把賠償金降為10萬塊，但飯店未出席調解會，也未告知，害她在法院苦苦等候。她說，至今傷疤仍在，每次看到吹風機，心裡就有陰影。