快訊

氣象署證實國家級警報出錯 震央誤判「台東變嘉義」原因曝

「捷運5分鐘」多是假話！內行解密「建案廣告常見話術」：根本罰不怕

國家級地震警報誤報？嘉義大埔地震 警報卻有2版本5縣市

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台南阿婆內車道鬼切左轉揚長而去 後車閃避不及釀追撞

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

楊姓男子開車在馬路直行，前方轎車突然緊急煞車，他閃避不及追撞車尾，事後在行車記錄器發現，前方的陳姓男子也是為了閃避一名突然在內側車道左轉的女騎士；他將影片放上社群媒體Threads表示，「我就承擔這一切 三寶」，網友形容「鬼切阿婆揚長而去」。

前天中午12時許，73歲陳姓男子開車沿台南市東區裕信路內側車道南向北行駛，因閃避前方一名狀似由阿婆騎乘突然左轉的三輪車而急煞車，後方25歲楊姓男子駕駛的轎車閃避不及，追撞楊車車尾，雙方車輛受損、無人受傷，酒測值為零，後續相關肇責，警方調查釐清中。

台南市警第一分局交通組長黃文村呼籲，民眾駕車務必遵守交通規則，注意車前狀況，並保持安全車距，以確保自身及其他用路人安全。

楊姓男子開車在馬路直行，前方轎車突然緊急煞車，他閃避不及追撞車尾，事後在行車記錄器發現，前方的陳姓男子也是為了閃避一名突然在內側車道左轉的阿婆。記者袁志豪／翻攝
楊姓男子開車在馬路直行，前方轎車突然緊急煞車，他閃避不及追撞車尾，事後在行車記錄器發現，前方的陳姓男子也是為了閃避一名突然在內側車道左轉的阿婆。記者袁志豪／翻攝

台南 社群媒體 車道

延伸閱讀

比去年增75％！國道事故4個月釀22死 端午實施匝道管制

台中烏日小貨車追撞大貨車 駕駛座嚴重變形70歲男不治

台中少年無照開車出事了 追撞前車緊張反鎖車內警來勸

影／基隆連環車禍影像曝光 民間垃圾車煞車失靈一路撞

相關新聞

影／彰化MOOVO倉庫大火 一旁旅館國外客驚惶逃 運點公司發聲明

彰化縣員林市中山路MOOVO自行車檢修區運點倉庫今天凌晨發生大火，還波及一旁的旅館，緊急撤離17名旅館住客，還有國外旅客...

大陸「錸金」冒充黃金 假金飾3兩得手40萬...食髓知味再詐遭逮

鄭姓婦人持含有「錸金」假金飾約3兩到基隆市愛三路一家金飾店販售，騙過店家得手40萬元，店家事後發現有異，沒想到同一天又有...

影／高雄交警路口左轉 迎面撞上違規轎車

高雄市警局新興交通分隊張姓警員剛處理完交通事故，今天上午開車返回隊部途中，與由飯店出來的轎車迎面撞上，未造成傷亡，肇事原...

揪親友投資…桃園火鍋店突倒閉 業者捲款潛逃多人報警

桃園市蘆竹區南福街「火鍋大叔」驚傳惡意倒閉，傅姓老闆捲款而逃，據傳過去他向身邊親友及客人提議「投資」，並按月及按季分配獎...

清晨連撞2小貨車！八德小客車慘翻覆路旁

桃園市八德區今日上午5時10分許發生一起連環車禍，27歲魏姓男子駕駛小客車行經廣興路時，因不明原因連撞兩輛小貨車，所幸無人受傷，詳細肇事原因尚待警方釐清。

吹風機噴火燒傷客人？ 福容飯店與簡女說法兜不攏

簡姓女子投宿懇丁福容大飯店卻被吹火機燒傷，今指控福容未盡善後責任。針對簡女說法，福容今天聲明回應說，事件發生當下，飯店人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。