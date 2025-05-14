影／台南阿婆內車道鬼切左轉揚長而去 後車閃避不及釀追撞

楊姓男子開車在馬路直行，前方轎車突然緊急煞車，他閃避不及追撞車尾，事後在行車記錄器發現，前方的陳姓男子也是為了閃避一名突然在內側車道左轉的女騎士；他將影片放上社群媒體Threads表示，「我就承擔這一切 三寶」，網友形容「鬼切阿婆揚長而去」。

前天中午12時許，73歲陳姓男子開車沿台南市東區裕信路內側車道南向北行駛，因閃避前方一名狀似由阿婆騎乘突然左轉的三輪車而急煞車，後方25歲楊姓男子駕駛的轎車閃避不及，追撞楊車車尾，雙方車輛受損、無人受傷，酒測值為零，後續相關肇責，警方調查釐清中。