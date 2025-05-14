自製爆裂物炸新店情敵家大門 主嫌教唆小弟均起訴

沈男懷疑蔡姓女友與其他男子有曖昧，涉唆使沈姓小弟網購硫磺粉等物品供他製作爆裂物，今年3月間放爆裂物在新北市新店情敵住處，引爆炸毀大門上方壓克力。沈2人落網後遭羈押獲准。台北地檢署偵結，今從重依非法製造爆裂物罪嫌起訴。

起訴指出，47歲沈男因懷疑蔡姓女友移情別戀、心生不滿，3月16日凌晨4時許開車載蔡女及30歲沈姓小弟至新店區安康路男子住處，隨後沈將爆裂物放在一大門，再由小弟持遙控點火器著手引爆爆裂物，導致大門上方壓克力破裂毀損，爆裂物內的紅色液體染料噴濺一地，幸好沒有導致主要結構及效用喪失。

住戶聽聞爆炸聲驚醒立即報警，警方趕抵發現地上殘留電線、電池及紅色染料，未造成人員傷亡。警方調閱閱監視器鎖定涉案車輛車號，隔日上午7時許在永和區一家汽車旅館逮捕沈男及蔡女，隨後循線逮捕沈姓小弟，沈等2人遭聲押禁見獲准。

檢警追查，沈姓小弟涉上網購買遙控器、硫磺粉、鎂粉、鋁粉、過錳酸鉀、鋁罐等物，3月15日下午提供物品給沈男，沈男製作具有殺傷力的爆裂物3枚後，交給沈姓小弟放在車上。