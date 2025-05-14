白沙屯媽祖進香男童人海中走失 警「有如神助」一停車見母奔來

白沙屯媽祖進香今天有33萬名香燈腳跟隨，媽祖鑾轎前天清晨經過台中市大安區時，一名男童在人海中與母親走失，員警依男童簡單口述資料，終於在香客補給站找到男童母親，母子重逢，母親激動向警道謝，她也向媽祖鑾轎方向合掌鞠躬，感謝媽祖庇佑。

白沙屯媽祖進香剛圓滿結束，本月12日清晨5時，媽祖鑾轎通過台中大安西濱橋北路段，信眾魚貫隨行，浩浩蕩蕩的隊伍中，一名國小4年級男童疑體力不支與母親走散，蹲坐路旁眼眶泛紅很無助。

他身背香客側背包，沒有手機，僅記得與母親在人群中失散，望著眼前萬頭鑽動的香燈腳隊伍，不知所措。

當時正執行白沙屯媽祖回鑾巡邏勤務的大甲警分局海墘派出所長陳甲林發現異狀，上前關心，確認男童走失後，先帶上巡邏車安撫情緒，通報警網展開協尋。缺乏聯絡方式與照片，警方仍根據簡單口述線索，憑著經驗在人海中逐步搜尋。

歷經一小時努力，終於在西濱橋不遠的香客補給站尋獲男童母親，當巡邏車一停，一名婦人激動衝出人群，高聲喊出「是我兒子！」男童聞聲回首，立刻奔向母親懷抱，兩人緊緊相擁，喜極而泣。現場香燈腳動容，為這段母子重逢鼓掌。