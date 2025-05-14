台南油電計程車行駛時突燒成大火球 火勢猛烈波及路旁汽機車

周姓計程車司機今天凌晨開車行經台南市北區公園路，車輛在馬路上突然高溫發熱，隨後更起火燃燒，冒出熊熊大火；周趕緊下車通報警消，全車燃燒火勢與熱煙波及路旁1輛轎車、4輛機車，所幸無人員傷亡，消防局於接獲報案14分鐘後撲滅火勢。

台南市消防局指出，今天0時12分獲報受理報案，0時17分到達現場，0時26分撲滅火勢，共出動4車、警消11人。據了解，現場為一輛行進中的豐田油電計程車全面起火燃燒，火勢猛烈衝天，燒成一團大火球，熱煙損傷路旁一輛白色自小客車、4輛機車。