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彰化員林MOOVO運點倉庫凌晨大火 鄰近旅館撤離17人

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣員林市中山路MOOVO自行車檢修區運點倉庫今天凌晨發生大火，還不斷傳出爆炸聲，由於緊鄰一旁旅館，也緊急撤離17名旅館住客，火勢在清晨3時撲滅，幸無人員傷亡，初步了解倉庫內儲放大量鋰電池，起火原因調查中。

彰化縣消防局今天凌晨12點多接獲通報，員林市中山路一段382巷有四棟建築物起火燃燒，報案人還聽到爆炸聲，發現起火時，鐵皮建物已全面起火燃燒，熊熊烈火竄出。

彰化消防局第二大隊大隊等出動消防車、救護車共16輛、消防員與義消共54人搶救，由於火場鄰近晨陽文旅，旅館也緊急撤離17名住客，附近居民也相當緊張。

第二大隊大隊長葉明波表示，由於現場存放大量鋰電池，燃燒迅速，立即佈署6個水線搶救及防護，並搭配使用燈繩入室滅火，火勢很快獲得控制，於凌晨3時撲滅。

初步調查因現場是MOOVO自行車檢修區運點倉庫，有大量自行車及鋰電池，當時倉庫內無人，起火原因調查中。

員林市中山路MOOVO自行車檢修區運點倉庫今天凌晨發生大火，還不斷傳出爆炸聲，火勢在清晨3時撲滅。圖／彰化消防局提供
員林市中山路MOOVO自行車檢修區運點倉庫今天凌晨發生大火，還不斷傳出爆炸聲，火勢在清晨3時撲滅。圖／彰化消防局提供
員林市中山路MOOVO自行車檢修區運點倉庫今天凌晨發生大火，還不斷傳出爆炸聲，火勢在清晨3時撲滅。圖／彰化消防局提供
員林市中山路MOOVO自行車檢修區運點倉庫今天凌晨發生大火，還不斷傳出爆炸聲，火勢在清晨3時撲滅。圖／彰化消防局提供
員林市中山路MOOVO自行車檢修區運點倉庫今天凌晨發生大火，鐵皮建物已全面起火燃燒，熊熊烈火竄出，火勢在清晨3時撲滅。圖／彰化消防局提供
員林市中山路MOOVO自行車檢修區運點倉庫今天凌晨發生大火，鐵皮建物已全面起火燃燒，熊熊烈火竄出，火勢在清晨3時撲滅。圖／彰化消防局提供

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