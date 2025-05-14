聽新聞
0:00 / 0:00
彰化員林MOOVO運點倉庫凌晨大火 鄰近旅館撤離17人
彰化縣員林市中山路MOOVO自行車檢修區運點倉庫今天凌晨發生大火，還不斷傳出爆炸聲，由於緊鄰一旁旅館，也緊急撤離17名旅館住客，火勢在清晨3時撲滅，幸無人員傷亡，初步了解倉庫內儲放大量鋰電池，起火原因調查中。
彰化縣消防局今天凌晨12點多接獲通報，員林市中山路一段382巷有四棟建築物起火燃燒，報案人還聽到爆炸聲，發現起火時，鐵皮建物已全面起火燃燒，熊熊烈火竄出。
彰化消防局第二大隊大隊等出動消防車、救護車共16輛、消防員與義消共54人搶救，由於火場鄰近晨陽文旅，旅館也緊急撤離17名住客，附近居民也相當緊張。
第二大隊大隊長葉明波表示，由於現場存放大量鋰電池，燃燒迅速，立即佈署6個水線搶救及防護，並搭配使用燈繩入室滅火，火勢很快獲得控制，於凌晨3時撲滅。
初步調查因現場是MOOVO自行車檢修區運點倉庫，有大量自行車及鋰電池，當時倉庫內無人，起火原因調查中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言