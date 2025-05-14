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亂丟垃圾...屏東去年至今裁罰逾261萬 科技執法布天羅地網

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

遏止街頭隨地丟棄垃圾亂象，屏東縣環保局近日追查亂丟垃圾時發現，隨意棄置分隔島與河川沿岸案件遽增，造成清潔隊工作負荷倍增，還有民眾直接將垃圾拋出車外，環保局從去年至今共告發1925件，裁罰金額逾261萬元，即起善用科技執法，全面取締並加重裁罰。

屏東縣環保局表示，根據廢棄物清理法規定，亂丟垃圾是禁止行為，強化道路及河川管理機關具一般廢棄物清除的責任，針對街道及河川沿岸屢遭陳情髒亂，將善用科技執法在髒亂熱點設置移動式監視器，全面取締並加重裁罰。

「隨意亂丟垃圾是極為沒水準且落伍行為」，環保局表示，近期隨意棄置在分隔島及河川沿岸案件遽增，違規者不乏外籍人士，造成清潔隊工作負荷倍增，常發生清潔人員穿梭交通要道、攀爬河岸撿拾垃圾，還有民眾目無法紀直接將垃圾拋車外，罔顧清潔人員生命安全。

環保局指出，為遏止用路人亂丟垃圾歪風，針對亂丟垃圾髒亂熱點，包括分隔島、十字路口與人煙罕至的河岸，架設60台移動式監視器蒐證，除科技執法以車追人，稽查員將從垃圾堆蒐證，經查證後依違反廢棄物清理法的汙染及危害程度情節加重裁罰。

環保局說，去年1月起迄今告發1925件，裁罰金額逾261萬元。廢棄物清理法明定一般廢棄物清除權責，環保局也在歷次會議要求道路及河川管理機關善盡管理責任，定期主動巡查所轄土地力求環境整潔，本年度對明顯疏於管理、散置垃圾的道路管理機關祭出2張罰單，未來將加強取締。

「亂丟垃圾為全民公敵！」，環保局說，屏東縣內未來加裝100支監視器布下天羅地網，強力取締，鼓勵民眾主動關心周遭環境，如家戶或車上行車紀錄器錄到亂丟垃圾的影像，切勿縱容漠視、勇於舉發提供給環保局告發取締。

縣長周春米說，環境需大家珍惜與維護，呼籲民眾發揮公德心，妥善保管自己的垃圾，依垃圾車清運時間與分類規定丟棄，勿再隨意往車外丟棄菸蒂、垃圾。外籍人士同樣受台灣的法令約束，請雇主應對所聘僱的移工加強宣導與約束，切勿心存僥倖以身試法。

隨意丟棄垃圾在河岸邊。圖／屏東縣環保局提供
隨意丟棄垃圾在河岸邊。圖／屏東縣環保局提供
垃圾隨意丟棄在路旁。圖／屏東縣環保局提供
垃圾隨意丟棄在路旁。圖／屏東縣環保局提供
稽查人員破袋搜證。圖／屏東縣環保局提供
稽查人員破袋搜證。圖／屏東縣環保局提供
科技執法全都錄，隨意亂丟垃圾。圖／屏東縣環保局提供
科技執法全都錄，隨意亂丟垃圾。圖／屏東縣環保局提供
稽查人員破袋搜證。圖／屏東縣環保局提供
稽查人員破袋搜證。圖／屏東縣環保局提供
清潔人員撿拾安全島的垃圾。圖／屏東縣環保局提供
清潔人員撿拾安全島的垃圾。圖／屏東縣環保局提供
清潔人員撿拾丟棄在河道的垃圾。圖／屏東縣環保局提供
清潔人員撿拾丟棄在河道的垃圾。圖／屏東縣環保局提供
垃圾隨意丟棄在路邊，科技執法取締。圖／屏東縣環保局提供
垃圾隨意丟棄在路邊，科技執法取締。圖／屏東縣環保局提供

屏東縣 廢棄物 環保局

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