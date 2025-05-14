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大甲鐵砧山公園虎斑貓被綁橡皮筋？台中動保處到場未尋獲

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市大甲鐵砧山公園昨天有民眾發現一隻虎斑貓，身體疑被綁住橡皮筋，民眾向動保單位求助救貓，台中市動保處表示，昨天下午派員到公園，依通報人說明地點尋找，未找到這隻貓，將持續巡視追蹤。

愛貓人士昨天下午看到貓疑遭虐待後，在臉書貓咪也瘋狂俱樂部貼文通報「緊急求助」，大甲鐵砧山公園虎斑貓疑似被橡皮筋綁住身體，皮膚已有紅腫跡象，走路明顯微跛，通報者說，貓雖有警戒，仍可接近到約5步距離，會緊張，但未完全逃離。

民眾說，已通報動保單位，希望在附近熟悉誘捕貓的人可到場確認，並提供救援，他希望及早為貓解困。

台中市動保處長林儒良表示，動物管制員昨天下午3時35分抵達現場，依通報人電話指示於雕塑公園雕像處周邊巡視，未見所述貓隻。

台中市大甲鐵砧山公園昨天有民眾發現一隻虎斑貓，身體被綁住橡皮筋，民眾向動保單位求助救貓。圖／取自臉書貓咪也瘋狂俱樂部
台中市大甲鐵砧山公園昨天有民眾發現一隻虎斑貓，身體被綁住橡皮筋，民眾向動保單位求助救貓。圖／取自臉書貓咪也瘋狂俱樂部

台中市 貓咪 鐵砧山

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