高雄情敵談判上演街頭廝殺 1人手臂中刀濺血
高雄市鳳山區昨天深夜發生街頭鬥毆事故，洪姓男子與情敵孫姓男子相約到公園談判，洪男找另2名男子助陣，涉嫌對孫男揮舞西瓜刀；孫的左手臂遭砍1刀濺血，警方查獲涉案的洪、吳2人，依妨害秩序、傷害罪嫌移送法辦。
據了解，洪姓男子（40歲）與孫姓男子（35歲）相約昨晚10時許，在高雄市鳳山區新國街新強公園談判，洪男找吳姓男子及另名男子，預備西瓜刀到場助陣，與孫男談判破裂，洪竟持刀涉嫌砍殺孫姓男子。
警方據報發生街頭鬥毆事故，立即動員趕赴公園，制伏洪姓男子，並在一旁遊樂設施下，查扣1把西瓜刀，另發現孫姓男子左手臂中刀流血，將孫男送醫，已無大礙。
警方逮捕洪男，並在今天凌晨1時10分左右，通知同涉案的吳姓男子到案，查出洪與孫男是情敵，相約談判，一言不合才動刀。全案依妨害秩序、傷害罪嫌移送法辦。
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