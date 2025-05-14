桃園新屋資源回收場深夜大火 大量報案打爆119

桃園市新屋區東興路一處資源回收場今天深夜突然起火，大量火焰竄出，大火熊熊夾雜濃煙，燃燒聲響，119接獲大量報案電話，火速出動警消28人及18輛水車出水搶救中，消防人員說，消防局出動大批人車灌救，該資源回收場大火至今天零時28分控制，幸無人員受困。

桃園市消防局表示，新屋東興路二段一處資源回收場，昨天深夜11時27分失火， 119接到許多報案電話，由於該資源回收場堆積大量易燃物，火焰燃燒夾雜濃煙竄出，一發不可收拾。