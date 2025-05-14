桃園新屋資源回收場深夜大火 大量報案打爆119
桃園市新屋區東興路一處資源回收場今天深夜突然起火，大量火焰竄出，大火熊熊夾雜濃煙，燃燒聲響，119接獲大量報案電話，火速出動警消28人及18輛水車出水搶救中，消防人員說，消防局出動大批人車灌救，該資源回收場大火至今天零時28分控制，幸無人員受困。
桃園市消防局表示，新屋東興路二段一處資源回收場，昨天深夜11時27分失火， 119接到許多報案電話，由於該資源回收場堆積大量易燃物，火焰燃燒夾雜濃煙竄出，一發不可收拾。
消防局出動警消28人及18輛消防車輛迅速出水搶救，火勢太大，消防人員拉水線灌救，至今天零時28分控制火勢，目前持續拉水線滅火中，幸無人員受困，該回收場付之一炬，火調人員將在大火撲滅後，今天前往火場調查釐清起火原因。
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