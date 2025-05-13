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桃園青埔新建大樓工地爆工安意外 1工人墜18樓身亡

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市中壢青埔地區1處新建大樓工地今上午發生工安意外，一名年約60歲的廖姓男子在該工地18樓，身上綁著安全繩，欲攀爬至上方起重機駕駛座，疑似攀爬過程不慎頭部撞擊墜落，安全繩卡住懸掛18樓上方升降塔，119緊急送醫宣告不治，警方通報檢方相驗死因，並通知勞檢單位調查工安意外死因。

中壢警方、桃園市消防局指出，青埔地區1處新建大樓工地，正進行18樓層興建施工，廖姓工人搭乘升降梯至18樓，身綁安全繩，準備爬至上方起重機駕駛座操作施工，疑似攀爬過程不慎頭部撞擊墜落，廖男墜落過程安全繩卡住，整個人懸掛卡在18樓上的升降塔昏迷。

119據報，消防救護人員火速趕到，發現廖男呈現OHCA無心跳呼吸，緊急CPR施救送醫急救，醫院仍宣告不治，警方隨即將工安意外通報市府勞工局勞檢單位、提報檢察官相驗真正死因，勞檢單位預計明天前往該工地查明工安意外責任。

中壢青埔地區1處新建大樓工地發生工安意外，一名工人身綁安全繩攀爬至起重機駕駛座不慎頭部撞擊墜落身亡。記者曾增勳／翻攝
中壢青埔地區1處新建大樓工地發生工安意外，一名工人身綁安全繩攀爬至起重機駕駛座不慎頭部撞擊墜落身亡。記者曾增勳／翻攝
中壢青埔地區1處新建大樓工地發生工安意外，一名工人身綁安全繩攀爬至起重機駕駛座不慎頭部撞擊墜落身亡。記者曾增勳／翻攝
中壢青埔地區1處新建大樓工地發生工安意外，一名工人身綁安全繩攀爬至起重機駕駛座不慎頭部撞擊墜落身亡。記者曾增勳／翻攝

勞檢 工安 桃園

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