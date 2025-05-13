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影／違停被拖吊急衝對向攔車 婦人自摔還傷1800元荷包

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化市李姓婦人今天上午開休旅車送貨收款，卻因違規停車遭拖吊，她發現後，急得跨越馬路追拖吊車，追了約50公尺試圖攔車，但突然摔倒膝蓋都受傷，但拖吊車已經駛離，她仍吃了罰單及拖吊費、保險費，合計1800元。

縣警局交通隊副隊長葉柏志說，交通隊拖吊場執勤員警今天上午11時2分，在彰化市三民路301號前，拖吊一輛違規停紅線的休旅車，拖吊車駛離過程中，李姓婦人自對向車道奔跑，追逐拖吊車卻欲攔車，卻不慎自摔。經警調閱影片比對，拖吊車駛離時，為拖吊車視線死角，執勤員警並未發現婦人欲攔車。

警方指出，李女違停被拖吊，除依據道路交通管理處罰條例被處900元罰鍰外，還得自付拖吊移置費汽車800元，以及車輛保管費汽車100元，合計1800元。

李姓婦人表示，她是因為車內放有水產怕腐敗，因此緊張追逐拖吊車，事後已到拖吊場繳納罰鍰及規費。

葉柏志說，民眾違規被拖吊，若能及時攔車，警方會放車，可節省保管費與移置費，但違規停車罰鍰仍要繳納，如未能攔到車也切勿追車，以免發生危險。

彰化市李姓婦人今天上午開休旅車送貨收款，卻因違規停車遭拖吊，她發現後，急得跨越馬路追拖吊車，追了約50公尺試圖攔車，但突然摔倒膝蓋都受傷。圖／民眾提供
彰化市李姓婦人今天上午開休旅車送貨收款，卻因違規停車遭拖吊，她發現後，急得跨越馬路追拖吊車，追了約50公尺試圖攔車，但突然摔倒膝蓋都受傷。圖／民眾提供
彰化市李姓婦人今天上午開休旅車送貨收款，卻因違規停車遭拖吊，她發現後，急得跨越馬路追拖吊車，追了約50公尺試圖攔車，但突然摔倒膝蓋都受傷。圖／民眾提供
彰化市李姓婦人今天上午開休旅車送貨收款，卻因違規停車遭拖吊，她發現後，急得跨越馬路追拖吊車，追了約50公尺試圖攔車，但突然摔倒膝蓋都受傷。圖／民眾提供
彰化市李姓婦人今天上午開休旅車送貨收款，卻因違規停車遭拖吊，她發現後，急得跨越馬路追拖吊車，追了約50公尺試圖攔車，但突然摔倒膝蓋都受傷。圖／民眾提供
彰化市李姓婦人今天上午開休旅車送貨收款，卻因違規停車遭拖吊，她發現後，急得跨越馬路追拖吊車，追了約50公尺試圖攔車，但突然摔倒膝蓋都受傷。圖／民眾提供

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