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左轉與對向2機車猛撞...永和7旬翁噴飛 頭部重創送醫亡

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市永和區今晚發生死亡車禍。74歲周男傍晚5時許騎機車行經永和區環河東路欲左轉博愛街時，與對向23歲張男、22歲林男騎乘的2輛機車發生碰撞，3人均噴飛倒地。救護人員發現周男已無呼吸心跳送醫急救不治。車禍肇責歸屬仍待調查釐清。

永和警方今天下午5時36分接獲報案，永和區環河東路一段有車禍事故。警方趕抵發現3輛機車在環河東路與博愛街口撞成一團造成周男、張男、林男3名騎士受傷，其中74歲周男已無呼吸心跳，經送往永和耕莘醫院急救後仍宣告不治。張男及林男則是臉部及手腳擦挫傷，送醫後已無大礙。

警方調查發現，74歲周男沿環河東路一段行駛，至博愛路口要左轉時，與對向張姓、林姓騎士發生碰撞，巨大的撞擊力導致3人當場噴飛倒地，機車零件四散。警方立即進行採證測繪，並將調閱監視器釐清車禍發生原因，確切肇責歸屬仍待進一步釐清。

周男騎機車行經環河東路一段與博愛街口時左轉，與對向2機車發生碰撞。記者黃子騰／翻攝
周男騎機車行經環河東路一段與博愛街口時左轉，與對向2機車發生碰撞。記者黃子騰／翻攝
車禍現場車輛零件四散。記者黃子騰／翻攝
車禍現場車輛零件四散。記者黃子騰／翻攝

死亡 永和 車禍

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