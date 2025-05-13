聽新聞
0:00 / 0:00
左轉與對向2機車猛撞...永和7旬翁噴飛 頭部重創送醫亡
新北市永和區今晚發生死亡車禍。74歲周男傍晚5時許騎機車行經永和區環河東路欲左轉博愛街時，與對向23歲張男、22歲林男騎乘的2輛機車發生碰撞，3人均噴飛倒地。救護人員發現周男已無呼吸心跳送醫急救不治。車禍肇責歸屬仍待調查釐清。
永和警方今天下午5時36分接獲報案，永和區環河東路一段有車禍事故。警方趕抵發現3輛機車在環河東路與博愛街口撞成一團造成周男、張男、林男3名騎士受傷，其中74歲周男已無呼吸心跳，經送往永和耕莘醫院急救後仍宣告不治。張男及林男則是臉部及手腳擦挫傷，送醫後已無大礙。
警方調查發現，74歲周男沿環河東路一段行駛，至博愛路口要左轉時，與對向張姓、林姓騎士發生碰撞，巨大的撞擊力導致3人當場噴飛倒地，機車零件四散。警方立即進行採證測繪，並將調閱監視器釐清車禍發生原因，確切肇責歸屬仍待進一步釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言