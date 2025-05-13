左轉與對向2機車猛撞...永和7旬翁噴飛 頭部重創送醫亡

新北市永和區今晚發生死亡車禍。74歲周男傍晚5時許騎機車行經永和區環河東路欲左轉博愛街時，與對向23歲張男、22歲林男騎乘的2輛機車發生碰撞，3人均噴飛倒地。救護人員發現周男已無呼吸心跳送醫急救不治。車禍肇責歸屬仍待調查釐清。

永和警方今天下午5時36分接獲報案，永和區環河東路一段有車禍事故。警方趕抵發現3輛機車在環河東路與博愛街口撞成一團造成周男、張男、林男3名騎士受傷，其中74歲周男已無呼吸心跳，經送往永和耕莘醫院急救後仍宣告不治。張男及林男則是臉部及手腳擦挫傷，送醫後已無大礙。