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60歲登山客跌落山區邊坡...頭流血疑骨折 空勤直升機救回

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名60歲男登山客今天在台中和平區油婆蘭山跌落邊坡，頭部受傷流血、左手肘及肋骨疑似骨折、身體畏冷、有失溫疑慮，空勤總隊派出黑鷹直升機救援，載他回地面後後送醫院治療。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，今天接獲總隊勤務指揮中心電話通知，台中市和平區距油婆蘭山17公里處林姓山友跌落邊坡，頭部受傷流血、左手肘及肋骨疑似骨折、身體畏冷、有失溫疑慮，申請空中救援。

派出飛機編號NA-705黑鷹直升機，飛行組員正駕駛賀宇聲、副駕駛陶金鈺、機工長王健雄，消防署特搜隊隊員張英熙、李承勳執行任務。

今天下午2時40時到達目標區，由特搜隊員李承勳出艙實施吊掛救援任務，完成林姓山友吊掛作業搭載，隨即起飛定向東勢河濱公園，落地後傷者交救護車後送醫院。

台中市消防局表示，今天受理台中市和平區油婆蘭營地往佳陽山方向山域事故案件，通知轄區梨山分隊整備，出動消防車1輛、消防人員4名，現場由梨山分隊小隊長姚泳和率隊前往；這個登山團共4人，其中1名登山客頭部受傷、左手肘及肋骨骨折、意識清醒，請求協助。

搜救人員中午12時50分接觸患者，患者意識清楚，有高血壓病史，頭部擦傷，左手疑似骨折，立即給予包紮固定後嘗試揹負患者至1.7ｋ吊掛點，直升機吊掛成功後，降落東勢河濱公園，患者由東勢消防分隊救護車載往東勢農民醫院治療，搜救人員夜宿油婆蘭營地，預計明日早上，往登山口移動返隊待命。

空勤總隊今天派直升機飛往台中和平山區，載受傷登山客下山治療。圖／空勤總隊提供
空勤總隊今天派直升機飛往台中和平山區，載受傷登山客下山治療。圖／空勤總隊提供
台中市消防局今天派員上山救援。圖/台中市消防局提供
台中市消防局今天派員上山救援。圖/台中市消防局提供

山友 骨折 黑鷹直升機

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