聽新聞
0:00 / 0:00
60歲登山客跌落山區邊坡...頭流血疑骨折 空勤直升機救回
一名60歲男登山客今天在台中和平區油婆蘭山跌落邊坡，頭部受傷流血、左手肘及肋骨疑似骨折、身體畏冷、有失溫疑慮，空勤總隊派出黑鷹直升機救援，載他回地面後後送醫院治療。
空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，今天接獲總隊勤務指揮中心電話通知，台中市和平區距油婆蘭山17公里處林姓山友跌落邊坡，頭部受傷流血、左手肘及肋骨疑似骨折、身體畏冷、有失溫疑慮，申請空中救援。
派出飛機編號NA-705黑鷹直升機，飛行組員正駕駛賀宇聲、副駕駛陶金鈺、機工長王健雄，消防署特搜隊隊員張英熙、李承勳執行任務。
今天下午2時40時到達目標區，由特搜隊員李承勳出艙實施吊掛救援任務，完成林姓山友吊掛作業搭載，隨即起飛定向東勢河濱公園，落地後傷者交救護車後送醫院。
台中市消防局表示，今天受理台中市和平區油婆蘭營地往佳陽山方向山域事故案件，通知轄區梨山分隊整備，出動消防車1輛、消防人員4名，現場由梨山分隊小隊長姚泳和率隊前往；這個登山團共4人，其中1名登山客頭部受傷、左手肘及肋骨骨折、意識清醒，請求協助。
搜救人員中午12時50分接觸患者，患者意識清楚，有高血壓病史，頭部擦傷，左手疑似骨折，立即給予包紮固定後嘗試揹負患者至1.7ｋ吊掛點，直升機吊掛成功後，降落東勢河濱公園，患者由東勢消防分隊救護車載往東勢農民醫院治療，搜救人員夜宿油婆蘭營地，預計明日早上，往登山口移動返隊待命。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言