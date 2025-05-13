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獨／闖工地亂揮鋸子 網紅「夢戈」在台中砍人下場出爐

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

外號「夢戈」的孟姓男子過去在IG上有2萬多人追蹤，並曾發表多篇勵志文章，未料他卻傳出在台中毆傷路人眼睛，又跑到工地持鋸子砍工人，落網後被依警方殺人未遂罪嫌送辦；檢方考量他無殺人動機，偵結依重傷害未遂罪嫌起訴他。

孟男先前在臉書、IG都有多人追蹤，其外號「夢戈」，IG頁面曾寫有「今年成為台灣首富翻轉台灣人民自由」、「挑戰2年還清362萬元故事」等等，還會發一些關於單親爸爸負債如何逆轉人生的勵志圖文，傳出砍人事件後相關貼文已被移除。

檢警調查，孟男（33歲）3月26日中午12點多，在南屯區文心路加油站和素不相識的賴姓男子問路，賴因不解孟表達意思不予理會，未料孟卻拿手機自拍棒毆打賴的左眼，2人發生扭打，賴報警後孟就逃離現場。

孟再步行到附近的社區工地，隨機撿拾地上的1把鋸子，因現場洪姓工人見狀制止，孟卻手持著鋸子指向對方，還要求洪交出身上手機，再拿鋸子揮砍洪頭部、身體多次，造成洪額頭挫傷、身上背心也破損，最後躲到附近文心秀泰商場3樓餐廳，警方循線到場抓人。

檢方訊時，孟男就客觀事實坦承，洪男也證稱孟拿鋸子指著他，還朝他頭揮擊、亂砍，賴男也表示遭毆傷眼睛同時提出驗傷證明，附近監視器也拍下孟男作案畫面。

由於警方初步依殺人未遂罪嫌將孟送辦，檢方查孟、洪間不認識也無深仇，當下因手機一事衝突，孟理應無殺人動機，他雖朝洪頭部、正面揮砍多次，但洪僅受擦挫傷，傷勢非劇烈，難證明有殺人犯意。

檢方認定，孟涉犯重傷害未遂、強制，2罪想像競合，偵結從重依重傷害未遂罪嫌起訴他。

檢方依重傷害未遂罪嫌起訴外號「夢戈」的孟姓男子。圖／報系資料照
檢方依重傷害未遂罪嫌起訴外號「夢戈」的孟姓男子。圖／報系資料照

IG 台中市 殺人未遂 網紅

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