快訊

籃球／啦啦隊女神李芷霖私密照外流！林庭謙被她指控拍攝回應了

保母姊妹遭判無期徒刑、18年 剴剴外婆律師：感謝求處最高刑度

新國會智庫最新民調曝！5民選總統「賴幾乎墊底」 只部分小贏他

影／酒駕撞倒公車站招牌 台中男翻車受傷遭法辦

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

楊姓男子日前開車在台中市大雅區自撞路旁公車站，撞倒公車站牌後翻車受傷，還波及後方轎車，警方查出楊男酒駕，酒精濃度超標，依公共危險罪嫌移送法辦。

大雅警分局表示，本月10日中午2時3分，在台中市大雅區永和路前車禍，38歲楊姓男子駕駛轎車沿永和路往中清路三段方向行駛，不慎自撞路旁公車站牌後翻覆，並波及後方由趙姓女子駕駛的轎車。

楊男的轎車車前車頭，車頂受損，趙女的轎車右後車門受損，大雅分局員警依規定到場處理，楊男經檢測有酒精反應，酒測值超標，手腳擦挫傷，經送醫後無大礙，全案依公共危險罪嫌送請台中地檢署偵辦。

大雅分局呼籲，酒駕零容忍，將持續強化取締行動，保護每一位駕駛人及行人的生命安全，也提醒市民酒駕需承擔鉅額罰款、扣車卸牌進而涉及刑事追訴。

台中市大雅區發生酒駕車禍，轎車撞倒公車招牌後翻車，男子受傷被法辦。圖／民眾提供
台中市大雅區發生酒駕車禍，轎車撞倒公車招牌後翻車，男子受傷被法辦。圖／民眾提供
台中市大雅區發生酒駕車禍，轎車撞倒公車招牌後翻車，男子受傷被法辦。圖／民眾提供
台中市大雅區發生酒駕車禍，轎車撞倒公車招牌後翻車，男子受傷被法辦。圖／民眾提供
台中市大雅區發生酒駕車禍，轎車撞倒公車招牌後翻車，男子受傷被法辦。圖／民眾提供
台中市大雅區發生酒駕車禍，轎車撞倒公車招牌後翻車，男子受傷被法辦。圖／民眾提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

公車 自撞 酒駕

延伸閱讀

高雄工程師酒駕 轎車翻覆橫阻巷道交通

24小時26件酒駕！高雄酒駕連奪2命 警方壓力大噴出成果

影／高雄轎車肇事後落跑 路人憤慨追車肇事者奪門逃逸

影／涉吸金22億三聯集團徐少東失蹤 尋獲代步轎車行蹤仍成謎

相關新聞

板橋新建案工地工人11樓墜落 重摔10樓地板手嚴重變形

新北市板橋區華江一路1處新建案工地今天中午發生工安意外。60多歲工人在11樓鷹架上施工時不慎跌落到10樓地板，墜落約3公...

和轎車一樣大！苗62發生大面積落石 砸中轎車1人輕傷送醫

苗栗縣大湖鄉苗62線2.3公里今天中午邊坡發生大面積落石，其中一顆大石頭有如轎車大小，路過一輛轎車被小落石砸中，造成1人...

影／酒駕撞倒公車站招牌 台中男翻車受傷遭法辦

楊姓男子日前開車在台中市大雅區自撞路旁公車站，撞倒公車站牌後翻車受傷，還波及後方轎車，警方查出楊男酒駕，酒精濃度超標，依...

台中1區「1天被騙283萬」 警揭「5種模樣」可能是詐團車手

詐騙集團猖獗，據統計今年截至4月底全台警方受理詐騙案已5萬6000多件，財損高達303億元，台中市也占了8000多件、財...

已失聯4天...徐少東吸金22億判13年 檢方建議「科技監控」

三聯集團負責人徐少東涉違法吸金22億元被判刑13年，全案正由最高法院審理中，本月9日徐驚傳失聯，至今仍未找到下落，高雄高...

疑不熟路況...林口休旅車飛墜邊坡 2女全身傷現場畫面曝

新北市41歲李女今天中午開車載41歲張女行經林口區中華路時，疑因不熟悉路況失控自撞分隔島，車輛接著再向前衝落邊坡，2人受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。