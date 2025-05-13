影／酒駕撞倒公車站招牌 台中男翻車受傷遭法辦

楊姓男子日前開車在台中市大雅區自撞路旁公車站，撞倒公車站牌後翻車受傷，還波及後方轎車，警方查出楊男酒駕，酒精濃度超標，依公共危險罪嫌移送法辦。

大雅警分局表示，本月10日中午2時3分，在台中市大雅區永和路前車禍，38歲楊姓男子駕駛轎車沿永和路往中清路三段方向行駛，不慎自撞路旁公車站牌後翻覆，並波及後方由趙姓女子駕駛的轎車。

楊男的轎車車前車頭，車頂受損，趙女的轎車右後車門受損，大雅分局員警依規定到場處理，楊男經檢測有酒精反應，酒測值超標，手腳擦挫傷，經送醫後無大礙，全案依公共危險罪嫌送請台中地檢署偵辦。

大雅分局呼籲，酒駕零容忍，將持續強化取締行動，保護每一位駕駛人及行人的生命安全，也提醒市民酒駕需承擔鉅額罰款、扣車卸牌進而涉及刑事追訴。 台中市大雅區發生酒駕車禍，轎車撞倒公車招牌後翻車，男子受傷被法辦。圖／民眾提供 台中市大雅區發生酒駕車禍，轎車撞倒公車招牌後翻車，男子受傷被法辦。圖／民眾提供 台中市大雅區發生酒駕車禍，轎車撞倒公車招牌後翻車，男子受傷被法辦。圖／民眾提供

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